Assos tünelinde meydana gelen kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı | Video
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Assos-Troya Tünellerindeki, Assos Tüneli içerisinde kamyonun arkadan traktöre çarptığı ve yaralamalı trafik kazasının meydana geldiği kaza anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde kamyonun önünde seyir halinde olan karpuz yüklü traktöre arkadan çarptığı, parçalanan traktörün sürücüsü Hüseyin Özel'in çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklendiği görülüyor.
KAZA ANINA AİT GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Ayvacık ilçesi Assos-Troya Tünellerindeki, Assos Tüneli içerisinde kamyonun arkadan traktöre çarptığı ve yaralamalı trafik kazasının meydana geldiği kaza anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde kamyonun önünde seyir halinde olan karpuz yüklü traktöre arkadan çarptığı, parçalanan traktörün sürücüsü Hüseyin Özel'in çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklendiği görülüyor. Kaza anı tüneller içindeki güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi.
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