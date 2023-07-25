Assos tünelinde meydana gelen kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı | Video 25.07.2023 | 11:51 Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Assos-Troya Tünellerindeki, Assos Tüneli içerisinde kamyonun arkadan traktöre çarptığı ve yaralamalı trafik kazasının meydana geldiği kaza anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde kamyonun önünde seyir halinde olan karpuz yüklü traktöre arkadan çarptığı, parçalanan traktörün sürücüsü Hüseyin Özel'in çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklendiği görülüyor. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza dün saat 10.00 sıralarında Assos tüneli içerisinde meydana geldi. Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden Balıkesir'in Edremit ilçesine seyir halinde olan Hüseyin Özel (25) idaresindeki karpuz yüklü traktöre, aynı şeritten gelen Sakıp Özkaya (49) idaresindeki kamyon arkadan çarptı. Kazanın ardından ortalık savaş alanına dönerken, traktör kasasında bulunan karpuzlar yola savruldu. Kazada ağır yaralanan traktör sürücüsü Hüseyin Özel olay yerinde sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.Ayvacık ilçesi Assos-Troya Tünellerindeki, Assos Tüneli içerisinde kamyonun arkadan traktöre çarptığı ve yaralamalı trafik kazasının meydana geldiği kaza anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde kamyonun önünde seyir halinde olan karpuz yüklü traktöre arkadan çarptığı, parçalanan traktörün sürücüsü Hüseyin Özel'in çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklendiği görülüyor. Kaza anı tüneller içindeki güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi.