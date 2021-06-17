Video Yaşam At arabalı soygun! Masaları yükleyip böyle kaçtı | Video

At arabalı soygun! Masaları yükleyip böyle kaçtı | Video

At arabalı soygun! Masaları yükleyip böyle kaçtı | Video
17.06.2021 | 09:30

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İstanbul Avcılar'da at arabası ile bir kargo şubesinin önünden masaları çalan ve kaçan bir kişi yakalandı. O anlar güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.

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İlginç olay İstanbul'un Avcılar İlçesi'ne bağlı Üniversite Mahallesi'nde meydana geldi. 21 yaşındaki S.S., At Arabası ile bir kargo firmasının önüne geldi. İş yerinin önünde bulunan masaları ve demir kapanı At Arabası'na yükleyen S.S. olay yerinden uzaklaştı. Kısa bir süre sonra iş yerine gelen firma çalışanları masaların ve demir kapanın çalındığını fark edince durumu hemen İstanbul Polisi'ne bildirdi. Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri inceleme başlattı ve olayın yansıdığı güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Görüntülerle şüphelinin açık kimliğini tespit edildi. Şüpheli S.S., Avcılar İlçesi'ne bağlı Firüzköy Mahallesi Hasan Önel Caddesi üzerinde hırsızlık olayında kullandığı At Arabası ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Hakkında "İş Yerinden Hırsızlık" suçundan işlem başlatılan şüpheli S.S. adliyeye sevk edildi ve tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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