At arabasıyla hurdacılık yapan gencin ekmek teknesini yaktılar | Video

Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesinde at arabasıyla hurdacılık yaparak 6 nüfuslu ailesine bakan gencin ekmek teknesi arabası kimliği belirsiz kişi veya kişilerce yakıldı. Yanan ekmek teknesinin başında ağlayan talihsiz gencin gözyaşları yürekleri dağladı.

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde at arabasıyla hurdacılık ve hamallık yaparak anne baba ve 4 kardeşine bakan Ramazan Harmanşah, akşam saatlerinde tarladan eve döndüğü sırada, atının yorgun olduğunu fark etti. Atına eziyet çektirmemek için, at arabasını yolun kenarına çeken Harmanşah, atını da at arabasına yakın bir yerde bağlayarak yaya olarak eve gitti. Sabah olunca, çalışmak için atı ve arabayı almaya gittiğinde, ekmek teknesinin kimliği belirsiz kişi veya kişilerce ataşe verildiğini gördü.

Tamamen yanarak küle dönen at arabasının yanına çökerek gözyaşı döken talihsiz gencin o anları, bir arkadaşı tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Ramazan Harmanşah, "At arabasıyla 6 kişilik aileme bakıyordum, bunlardan biride şimdi asker. Her gün sabah çıkar akşama kadar hurda toplar ve satarım, arabam ekmek teknemdi ama at arabamdan ne istediler anlayamadım, halen at arabamın 350 TL borcu kalmıştı, şimdi ne yapacağımı bilemiyorum, 2 gündür arabam olmadığı içinde çalışamıyorum" dedi.