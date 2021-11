At üzerinde ok attılar, kılıç salladılar | Video

Kayseri'de 5 ilden 20'ye yakın atlı okçunun katıldığı yarışma düzenlendi. Sporcuların özel kıyafetleriyle at üzerinde görsel şölen oluşturduğu yarışma ile ilgili bilgiler veren Mustafa Demiryürek; "Atlı sporcularımız, yani ‘atlı sipahiler’ geleceğin Malkoçoğulları olacaklar. Onları yetiştiriyoruz. İnşallah daha da ilerilerde daha da güzel sporcular ve sanatçılar yetiştireceğiz. Hedefimiz bu yöndedir" dedi.

Kayseri'de Cengaver Atlı Okçuluk Kulübü'nde; Sivas, Hatay, İstanbul ve Ankara'dan yaklaşık 20'ye yakın atlı okçuluk sporcusunun katıldığı yarışma düzenlendi. Özel kıyafetleri ile at üzerinde ok atan, kılıç sallayan sporcuların mücadelesi nefes kesti. Yarışma hakkında bilgiler veren Okçuluk Kulübü İşletmecisi Mustafa Demiryürek; "Biz, Kayseri'de kültürümüzün yaşaması amaçlı böyle bir tesis kurduk. Burada geleneksel atlı okçuluk yapıyoruz. 15-20'ye yakında atlı okçuluk sporcumuz var. Hedefimiz kültürümüzü daha ilerilere taşımak. Atlı okçuluk, Kayserimizde yeni yeni gelişen bir spor, yeni bir etnospor tesisimiz yapıldı. Tam faaliyete geçmedi ama biz kendi kulübümüzde arkadaşlar ile birliktelik sağlayıp, yarışmalar ve etkinlikler düzenliyoruz. Bununla alakalıda altyapılarımızı yeni yeni hazırlıyoruz. İnşallah ilerde daha da başarılı daha da profesyonel etkinlikler düzenleyeceğiz. Şu anda tesisimizde 20'ye yakın atımız var. Bunların hepsi de geleneksel atlı okçuluk yapmaktadır. Tabi bunun yanı sıra yer okçuluğu da yapıyoruz. Hedefimiz daha ileri daha da güzel şeyler yapmak ve bunu uluslararası platformlara taşımak" diye konuştu.Etkinliklerin devam edeceğini de sözlerine ekleyen Demiryürek; "Cengaver Toyu diye ilk defa düzenlediğimiz bir panayır gibi bir şey. 10 günlük bir hazırlığımız oldu. Şehir dışından gelen misafirlerimiz var, Sivas'tan, Hatay'dan, İstanbul'dan, Ankara'dan sporcularımız katılım sağladılar. Güzel bir etkinlik oluyor. İnşallah, kazası belasız bir şekilde etkinliğimizi de tamamlarız. Bizim bu sporumuza dizilerden dolayı baya bir etkileşim var. Gençlerimiz, internet ortamından kurtulup, bu tür etkinliklere de hevesleniyorlar. Böyle olunca bizde mutlu oluyoruz. Gençlerimiz en azından hem kendi kültürünü tanıyor hem de kötü bir alışkanlık edinmiyor diye düşünüyoruz. Bizde bunun önderliğini yapmaya çalışıyoruz. Kayserimizde 3-4 tane atlı okçuluk kulübümüz var. Arkadaşlarımız buradalar bizim bu etkinliğimize de katkı sağladırlar. Bu ilk etkinliğimiz oldu. 2. toyumuzun daha da kalabalık olacağını düşünüyoruz ve daha da farklı etkinlikler yapmayı planlıyoruz. Bu bağlamda atlı sporcularımız, yani 'atlı sipahiler' onların hepsi geleceğin Malkoçoğulları olacaklar. Onları yetiştiriyoruz. İnşallah daha da ilerilerde daha da güzel sporcular ve sanatçılar yetiştireceğiz. Hedefimiz bu yöndedir" dedi.Atlı Okçu Hazar Akçeken ise atalardan kalan mirası yaşatmaya çalıştıklarının altını çizerek, "Atlı okçuluk ve savaş sanatları ile uğraşıyoruz. Bugün bir etkinlik yapıyoruz. Etkinliğimizde, Türklerin atlı okçuluk üzerindeki hünerlerini sergilediği 'tabla turu' var. Bir de silahşörlerin kullanmış oldukları, kargı kılıcı kullandığımız cengaver parkurumuz var. Burada gençlere atlı okçuluğu, savaş sanatlarını atamızdan miras kalan bu sanatları yaşatmaya çalışıyoruz. İnşallah bu yolda daha başarılı bir şekilde devam edeceğimizi düşünüyorum. At üzerindeki süvarileri yetiştiriyoruz diyebiliriz. Çünkü Osmanlı zamanında da birçok kişi o dönemde de at üzerinde savaş sanatlarını yapıyorlardı. Bizde inşallah onları yetiştirmeye çalışıyoruz" dedi.