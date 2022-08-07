Ataköy'de araçtan hırsızlık vatandaş kamerasında | Video

Bakırköy'e bağlı Ataköy 9. Kısımda bir araçtan yapılan hırsızlık anbean vatandaş kamerasına yansıdı. Hırsız, sesler yükselince hırsızlık yaptığı aracın camından kullandığı araca geçerek uzaklaştı.

Bakırköy'e bağlı Ataköy 9. Kısımda bir hırsız aracın içinde hırsızlık yaparken vatandaş kamerasına yakalandı. Hırsızlık yaptığı aracı park edip güpegündüz camını kırdığı yandaki aracın içine giren hırsızın rahat halleri pes dedirtti. Kameraya yansıyan, ayrıca çevredekiler tarafından da fark edilen hırsız bir vatandaşın sesini yükseltmesi ile camını kırıp içinde hırsızlık yaptığı aracın camından kullandığı araca geçerek uzaklaştı. Hırsızın bu sürede ön hayalet paneli çaldığı öğrenildi.

KULLANDIĞI ARAÇ DA ÇALINTIYMIŞ

Öte yandan kimliği henüz belirlenemeyen hırsızın kullandığı arabanın da çalıntı olduğu öğrenildi.