Ataşehir değnekçisi yakalandı! | Video

İstanbul Ataşehir'de R.T. isimli şahsın kaldırım kenarlarına duba koyması üzerine aracını park etmek isteyen vatandaşlardan park karşılığı ücret talep ettiği tespit edildi. Değnekçilik yaptığı anlaşılan şahıs İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerince yakalanarak işlem yapılmak üzere gözaltına alındı.

Kaldırım kenarlarına dubalar koyarak araçların ücretsiz park etmesini engelleyen R.T. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerince korsan otoparkçılık (Değnekçilik) yaptığı tespit edildi. Vatandaşların araçlarını park etmesi halinde ücret talep eden R.T. Sivil Trafik Ekipleri tarafından yakalanarak 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun "Karayolu üzerine yetkisiz duba koymak" içerikli 14. Maddesi gereğince 888 ₺ idari para cezası kesildi ve şahıs hakkında, "Karayolu üzeri park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek" içerikli 79. Maddesi gereğince adli işlem yapıldı.