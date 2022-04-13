Ataşehir değnekçisi yakalandı! | Video

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OTOMATİK OYNAT
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İstanbul Ataşehir'de R.T. isimli şahsın kaldırım kenarlarına duba koyması üzerine aracını park etmek isteyen vatandaşlardan park karşılığı ücret talep ettiği tespit edildi. Değnekçilik yaptığı anlaşılan şahıs İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerince yakalanarak işlem yapılmak üzere gözaltına alındı.