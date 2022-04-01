Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:22
Yolcu otobüsüne uyuşturucu operasyonu: 1'i uzman çavuş 3 gözaltı | Video 01.04.2022 | 16:18
04:10
Pusuda bekleyip yanlış kişiyi öldürdüler! | Video 01.04.2022 | 15:40
06:29
"Haraç kesme" husumetinde konuyla alakasız bir kişi öldürüldü | Video 01.04.2022 | 15:44
00:36
02:56
Bursa'da ormanlık alanda çıkan iki yangına müdahale sürüyor | Video 01.04.2022 | 15:22
03:18
Ataşehir TEM’de 5 araç birbirine girdi, kilometrelerce kuyruk oluştu | Video 01.04.2022 | 14:54
01:12
02:45
02:39
00:44
03:16
5 milyon liralık vurgun yapan oto hırsızlık çetesi böyle çökertildi | Video 01.04.2022 | 14:11
03:18
Çekmeköy'de kadına sokak ortasında tekmeli tokatlı saldırı kamerada | Video 01.04.2022 | 14:10
00:13
00:19
İki günde iki iş yerini soyan hırsız tutuklandı | Video 01.04.2022 | 13:16
00:56
01:39
01:37
Derede mahsur kalan köpeğe nefes kesen kurtarma operasyonu | Video 01.04.2022 | 12:45
01:55
Silah tacirlerine operasyon: 8 gözaltı | Video 01.04.2022 | 12:41
02:01
02:27
Aile boyu hırsızlık kamerada | Video 01.04.2022 | 12:45
Ataşehir’de TEM otoyolunda hatalı sollama yapan ticari taksi zincirleme kazaya neden oldu. Sollama esnasında seyir halindeki hafriyat kamyonu ile çarpışan ticari taksi kontrolden çıkarak sol şeritteki başka bir ticari taksinin önüne bir anda çıktı. İki taksinin çarpışmasının ardından arkadan gelen iki minibüsün sürücüsü de taksilere çarpmamak için ani fren yapınca birbirleri ile çarpıştı. Toplamda 5 aracın karıştığı zincirleme kaza nedeniyle TEM otoyolunda trafik durma noktasına geldi. Kazaya karışan araçlar ve oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.
Minibüs sürücüsü Beşir Aksan, "Sarı taksi tırın önüne geçti çarptı. Çarpınca taksinin önüne geldi. Ben kendimi korudum, durdum ama arkadaş arkadan çarptı. Yaralı yoktu şok geçirenler vardı" dedi. Taksi sürücüsü Hürrem Kızılcım ise, "En sağdaki ticari aracın kamyonu hatalı sollaması ile kaza meydana geldi. Taksi bir anda önümüze geldi. Önümüz de boştu frene bastım ama yetişemedim, kaza oldu" dedi.
Öte yandan zincirleme kazaya karışan araçlar ve TEM otoyolunda oluşan araç kuyruğu dron ile havadan görüntülendi