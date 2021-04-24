Video Yaşam Ataşehir’de 11 kişilik eğlenceye polis baskını | Video

Ataşehir’de 11 kişilik eğlenceye polis baskını | Video

Ataşehir’de 11 kişilik eğlenceye polis baskını | Video
24.04.2021 | 17:09

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Ataşehir’de sokağa çıkma kısıtlaması sonrası bir dükkan içerisinde buluşan 11 kişi polis ekiplerinin işletmeye yaptığı baskında yakalandı. Sokağa çıkma kısıtlaması ve sosyal mesafe kurallarına uymadıkları gerekçesiyle 11 kişiye toplamda 38 bin 159 lira idari para cezası kesildi.

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Olay, Ataşehir Kayışdağı Mahallesi Nasır Caddesi üzerinde bulunan bir dükkan içerisinde saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla birlikte belirli noktalarda denetimler gerçekleştiren polis ekipleri, bir iş yerinde yapılan kontrolde iş yerinin açık olduğu, içerde çok sayıda şahsın bulunduğu ve sosyal mesafe kuralları ile sokağa çıkma yasağına uyulmadığı tespit etti.

İş yerine giriş yapan ekipleri içeride bir masa etrafından toplanmış vaziyette bulunan 11 kişiye sosyal mesafe kuralları ile sokağa çıkma yasağına uyulmadığı gerekçesiyle toplamda 38 bin 159 lira para cezası kesti.

Öte yandan pandemi kurallarını hiçe sayarak işletmeyi açık bırakan iş yeri sahibinin dükkanın ise zabıta ekiplerince kapatılarak, mühürlendi.

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