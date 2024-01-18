Video Yaşam Ataşehir'de 2 gecekondu alev alev yandı | Video
Ataşehir'de 2 gecekondu alev alev yandı | Video

Ataşehir'de 2 gecekondu alev alev yandı | Video

18.01.2024 | 08:54

ATAŞEHİR'de gecekonduda çıkan yangın, yanındaki bir başka gecekonduya sıçradı. Alev alev yanan 2 gecekondu kullanılamaz hale geldi.

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Yangın, saat 00.30 sıralarında Esatpaşa Mahallesi Salih Omurtak Caddesi'ndeki bir gecekonduda çıktı. Gecekonduda belirlenemeyen nedenle çıkan alevler, yandaki diğer gecekonduya sıçradı. Yangını fark eden gecekondu sakinleri dışarı çıkarak durumu itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alev alev yanan gecekondulara müdahale eden itfaiye ekipler, yaptıkları çalışmanın ardından yangını söndürdü. Yangının ardından iki gecekondu da kullanılamaz hale geldi. Yangın da ölen ya da yaralanan olmazken, dumandan etkilenenler ambulansta sağlık kontrolünden geçirildi. Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.

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