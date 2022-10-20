Video Yaşam Ataşehir’de 2 kişi birbirine girdi, kavgaya müdahale eden akraba kurşun yağdırdı! Silahlı saldırı kamerada | Video
Ataşehir’de 2 kişi birbirine girdi, kavgaya müdahale eden akraba kurşun yağdırdı! Silahlı saldırı kamerada | Video

Ataşehir’de 2 kişi birbirine girdi, kavgaya müdahale eden akraba kurşun yağdırdı! Silahlı saldırı kamerada | Video

20.10.2022 | 14:16

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Ataşehir’de alkol aldıktan sonra kavga etmeye başlayan 2 kişi sokak üzerinde birbirlerini darp etti. Olayı gören akrabaları ise kavgaya müdahale ederek, kavgaya karışan bir kişi ile beraberindeki başka bir kişiyi silah ile vurarak yaraladı. Silahlı yaralama anları güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay 5 Ekim tarihinde Ataşehir Esatpaşa Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akraba olan T.B. ve S.B isimli şahıslar alkol aldı, alkol aldıktan sonra bilinmeyen bir sebepten dolayı kavga etmeye başlayıp birbirlerini darp etti. Kavga eden şahısların akrabası olan ve kavgaya müdahil olan H.B. isimli şahıs, kavgaya karışan S.B. ile beraberindeki F.B. isimli şahsı silahla vurarak yaraladı. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu emniyet ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederek bölgedeki hastaneye sevk etti.

Olayla ilgili olarak Ataşehir Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Çalışmalarda, olaya karışan ve yaralıların akrabası olan O.B. ile T. B. isimli şahıslar yakalandı. Olayda kullanılan silah T.B.'nin üzerinden çıktı.

Silahlı yaralamayı gerçekleştiren H.B. ise 18 Ekim tarihinde Barbaros Mahallesinde yakalandı. Şahıs gerekli işlemlerin yapılabilmesi için Örnek Şehit Hayrettin Yıldırım Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

"OLAYA BİZ DE İNANAMADIK"
Olaya tanık olan mahalle sakini Ramazan Akdağ, "Biz gürültüye çıktık çok silah sesleri duyduk. İkisi de bayağı bir kavga ediyordu. İki yaralı vardı zannedersem, tartışma sesi duyduk. Olaya biz de inanamadık." dedi.

SİLAHLI SALDIRI KAMERADA
Sokak ortasında silahlı saldırganın, kavga eden kişilerden birini silahla vurduğu, diğer şahısların ise silahlı saldırganı durdurmaya çalıştığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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