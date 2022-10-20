Ataşehir’de 2 kişi birbirine girdi, kavgaya müdahale eden akraba kurşun yağdırdı! Silahlı saldırı kamerada | Video
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Ataşehir’de alkol aldıktan sonra kavga etmeye başlayan 2 kişi sokak üzerinde birbirlerini darp etti. Olayı gören akrabaları ise kavgaya müdahale ederek, kavgaya karışan bir kişi ile beraberindeki başka bir kişiyi silah ile vurarak yaraladı. Silahlı yaralama anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Olayla ilgili olarak Ataşehir Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Çalışmalarda, olaya karışan ve yaralıların akrabası olan O.B. ile T. B. isimli şahıslar yakalandı. Olayda kullanılan silah T.B.'nin üzerinden çıktı.
Silahlı yaralamayı gerçekleştiren H.B. ise 18 Ekim tarihinde Barbaros Mahallesinde yakalandı. Şahıs gerekli işlemlerin yapılabilmesi için Örnek Şehit Hayrettin Yıldırım Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.
"OLAYA BİZ DE İNANAMADIK"
Olaya tanık olan mahalle sakini Ramazan Akdağ, "Biz gürültüye çıktık çok silah sesleri duyduk. İkisi de bayağı bir kavga ediyordu. İki yaralı vardı zannedersem, tartışma sesi duyduk. Olaya biz de inanamadık." dedi.
SİLAHLI SALDIRI KAMERADA
Sokak ortasında silahlı saldırganın, kavga eden kişilerden birini silahla vurduğu, diğer şahısların ise silahlı saldırganı durdurmaya çalıştığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.