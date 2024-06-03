Ataşehir’de 6 aracın karıştığı kaza kamerada: Ortalık savaş alanına döndü | Video
Ataşehir'de 6 aracın karıştığı kazada ortalık savaş alanına döndü. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, mahalleli aynı yerde sürekli kazanın meydana geldiğini söyleyerek duruma isyan etti.
MAHALLELİ İSYAN ETTİ
Mahalle sakinleri ise, aynı yerde defalarca kez kaza meydana geldiğini söyleyerek, hız düşürücü set veya trafik ışıklarının konulması gerektiğini söyledi. Eren Doğan isimli bir vatandaş, "Bu burada yaşanan sanırım yüzüncü kaza. Her zaman olduğu gibi araçlardan biri hızlı gelmiş ve diğer araçlara çarpmış. Bütün esnaf bu durumdan rahatsız. Herkesi aradık söyledik ama kimse yardımcı olmadı. Sanırım burada birinin ölmesi gerekiyor. Burada yaşanan kazada esnafların da 2 tane sıfır arabası zarar gördü. Buradaki tabela artık bir çözüm değil buraya bir set ya da bir ışık lazım" dedi
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