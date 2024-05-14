Ataşehir'de bir şahıs 95 yaşındaki annesini bıçakla rehin aldı | Video
Ataşehir'de madde kullandığı iddia edilen bir şahıs, oturduğu dairede annesini bıçakla rehin aldı. Polis ekiplerinin operasyonuyla rehin alınan 95 yaşındaki yaşlı kadın kurtarıldı.
Mahalle sakinlerinden Sercan Ertürk, "Kapımız çaldı. Ev sahibi yaşlı kadın 95 yaşında, eşim kapıyı açtığında yaşlı kadın kapıdan bir anda eve girerek oğlunun evi yakacağını söyledi. Biz de polisleri arayarak direkt yardım istedik. Şu an kendisini odaya kilitlemiş. Elinde bıçakla bekliyor. Madde bağımlısı mı bilmiyorum ama hap kullanıyormuş. Kendisi 65 yaşlarında. Annesi 95 yaşında" dedi.
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