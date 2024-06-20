Video Yaşam Ataşehir'de birbirine giren köpekleri motosiklet kaskı ile vurarak ayırdı | Video
Ataşehir'de birbirine giren köpekleri motosiklet kaskı ile vurarak ayırdı | Video

Ataşehir'de birbirine giren köpekleri motosiklet kaskı ile vurarak ayırdı | Video

20.06.2024 | 15:40

Ataşehir'de bir vatandaşın evinin bahçesinde beslediği köpeği ile sokak köpekleri birbirine girdi. Köpeğin sahibinin oğlu, hem kendi köpeğine hem de sokak köpeğine motosiklet kaskı ile vurarak kavgayı ayırdı. Vatandaşların duruma tepki göstermesi ile taraflar arasında kısa süreli sözlü tartışma yaşandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, Ataşehir'de Örnek Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde yaşandı. İddiaya göre, Ahmet Yılmaz'ın evinin bahçesinde beslediği 'Kara' isimli köpeği ile iki sokak köpeği birbirine girdi. Yılmaz'ın oğlu birbirlerine giren köpekleri ayırmak için hem kendi köpeğine hem de sokak köpeklerine motosiklet kaskı ile vurdu. Olaya tanık olan mahalle sakinleri duruma tepki gösterince taraflar arasında kısa süreli sözlü tartışma yaşandı. Kara isimli köpeğin sahibi Ahmet Yılmaz, köpeğinin iddia edildiği gibi pitbull cinsi değil İngiliz cinsi bir köpek olduğunu, sokak köpeklerinin kendi köpeğine saldırmasıyla köpeğin zincirinden kurtulup karşılık verdiğini ve olayın bu şekilde başladığını iddia etti.

"PARKTA ÇOCUKLARLA BÜYÜMÜŞ BİR KÖPEK"
Köpeğinin bahçede bağlı olduğunu söyleyen Ahmet Yılmaz, "Kimliği, aşısı olan bir köpek. Pitbull da değil. Yaklaşık 10 senedir biz besliyoruz. Tasmasını mahallenin çocuklarına verip gezdirdikleri bir köpek. Bizim köpeğimizin arkadaşı olan bir dişi köpek var, kapının önüne geliyor. Sokak köpekleri de saldırınca bizim köpek tasmayı çözüp gidip onlara saldırıyor. Bunun üzerinden yorum yaparak video çekmişler, videonun da tamamını çekmemişler. Bizimkisi bahçemizde bağlı olan sahipli bir köpek. Onlar sokak köpeği, bağlı değil. Gelen geçen insanları da korkutuyorlar, kendi binalarında oturan insanlar bile şikayetçi. Bu köpekler başıboş olduğu için bizim bahçemizin içine bile girip yatıyorlar, idrarını yapıyorlar. Bizimkisi de kafes gibi bir yerde bağlı olduğu için sinirleniyor, çıkamıyor, kurtulduğu zaman da bu tarz olaylar yaşanıyor. Köpeğimiz İngiliz cinsi bir köpek. Biz bunu aldığımızda sokak köpeği idi. Parkta çocuklarla büyümüş bir köpek. Saldıran beyaz köpeği bizim köpek yakalıyor, diğer köpek de bizimkinin arkadan bacağını yakalıyor. Bizimkini kurtarması için bir şekilde vurmak zorunda. Bizimkine de vuruyor o köpeğe de vuruyor. İlk önce arka bacağından tutan köpeğe vuruyor ki diğer köpeği çekerek kurtarabilsin. Bunlar hayatın doğal akışında olabilecek şeyler" dedi. Köpeklerin kavga ettiği anlar ve ardından yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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