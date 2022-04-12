Ataşehir’de buğday yüklü nakliye kamyonu alevlere teslim oldu | Video

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Ataşehir’de park halinde bulunan içerisi buğday yüklü nakliye kamyonu alevlere teslim oldu. Araç sahibi ise koşarak geldiği olay yerinde aracının yanışını çaresizce izledi.
Aracının yandığını duyan ve koşarak olay yerine gelen araç sahibi Necmettin Durmuş, alevlere teslim olan aracını çaresizce izledi. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken araçta büyük çapta maddi hasar oluştu.
"SOKAKTAN BİR SES GELDİ"
Konuya ilişkin konuşan çevre sakinlerinden İhsan Pekyiğit, "Evde oturduğum esnada sokaktan yüksek bir ses geldi. Dışarıya baktığımızda bir şey göremedik. İşe gitmek için sokağa çıktığımda aracın alt kısmında alev olduğunu gördüm. Çevredeki vatandaşlar müdahale etmeye çalışsak da beceremedik. İtfaiye ekipleri geldi müdahale ediyorlar" diye konuştu.