Video Yaşam Ataşehir’de dehşet saçan magandanın sosyal medya görüntüleri ortaya çıktı | Video
Ataşehir’de dehşet saçan magandanın sosyal medya görüntüleri ortaya çıktı | Video

Ataşehir’de dehşet saçan magandanın sosyal medya görüntüleri ortaya çıktı | Video

20.10.2023 | 10:21

Uyuşturucu madde etkisinde olan genç, anne ve babasıyla tartıştıktan sonra kendilerine ait hafriyat kamyonuna binerek ailesinin de içinde bulunduğu araca çarpıp kaçtı. Polis ekiplerinin takibi sırasında hafriyat kamyonuyla kaçan sürücü, 3 polis memuru, 1 bekçi ve birçok vatandaşı yaraladı. 3 polis memuru ve bekçinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Şüpheli şahsın, kaçırdığı araçla sosyal medyada paylaştığı görüntüler ortaya çıktı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, saat 02.00 sıralarında Sancaktepe'de başladı. İddiaya göre, uyuşturucu madde etkisinde olan Sezgin Açık, Sancaktepe'de bulunan TIR garajında anne ve babasıyla tartıştıktan sonra kendilerine ait hafriyat kamyonuna binerek anne ve babasının içinde bulunduğu araca çarptıktan sonra kaçmaya başladı. Hafriyat kamyonu ile kaçmaya başlayan sürücü Sezgin Açık, birçok araca çarparak ilerledi. Hafriyat kamyonuyla yaklaşık 30 kilometre kaçan Sezgin Açık, birçok polis denetim noktasında bulunan sivil ve polis araçlarına çarparak, Ataşehir istikametine devam etti. Yaşanan kazalarda 3 polis memuru, 1 gece bekçisi ve birçok sivil vatandaş yaralandı. Hasteneye kaldırılan 2 polis memuru ve 1 bekçinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

ATAŞEHİR'DE YAKAYI ELE VERDİ
Polis ekipleri, dur ihtarına uymayan Sezgin Açık kontrolündeki hafriyat kamyonunun lastiklerine ateş açtı. Sürücü patlayan lastiklerle kaçmaya devam etti. Ataşehir İnönü Mahallesi'nde bir ara sokakta bulunan park halindeki araçlara çarparak sıkışan hafriyat kamyonu sürücüsü Açık, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan şahsın, kaçırdığı araçla sosyal medyada paylaştığı görüntüler ortaya çıktı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Ataşehir’de dehşet saçan magandanın sosyal medya görüntüleri ortaya çıktı | Video 08:48
Ataşehir’de dehşet saçan magandanın sosyal medya görüntüleri ortaya çıktı | Video 20.10.2023 | 10:21
Şanlıurfa’da aranan 33 zanlı yakalandı | Video 01:06
Şanlıurfa'da aranan 33 zanlı yakalandı | Video 20.10.2023 | 10:28
Adana’da kaçak sigara operasyonu: 2 kişi yakalandı | Video 01:19
Adana’da kaçak sigara operasyonu: 2 kişi yakalandı | Video 20.10.2023 | 10:20
NARKOGÜÇ operasyonlarında 13 gözaltı daha | Video 01:11
NARKOGÜÇ operasyonlarında 13 gözaltı daha | Video 20.10.2023 | 09:40
Denizdeki ayıyı balıkçılar kurtardı | Video 05:38
Denizdeki ayıyı balıkçılar kurtardı | Video 20.10.2023 | 09:40
Saman yüklü çuvalların içerisine gizlenmiş 66 kilogram esrar ele geçirildi | Video 01:23
Saman yüklü çuvalların içerisine gizlenmiş 66 kilogram esrar ele geçirildi | Video 20.10.2023 | 09:59
Fotoğrafını çekip dövmeye devam etti | Video 01:26
Fotoğrafını çekip dövmeye devam etti | Video 20.10.2023 | 09:40
Damat, eski kayınpederine karaciğerini verdi | Video 05:11
Damat, eski kayınpederine karaciğerini verdi | Video 20.10.2023 | 09:39
Süphan Dağı beyaz gelinliğini giydi | Video 01:32
Süphan Dağı beyaz gelinliğini giydi | Video 20.10.2023 | 09:35
İstanbul’da FETÖ operasyonu: 21 gözaltı | Video 00:21
İstanbul'da FETÖ operasyonu: 21 gözaltı | Video 20.10.2023 | 09:33
Alkollü sürücü hafriyat kamyonuyla dehşet saçtı! 2 polis ağır yaralı | Video 09:32
Alkollü sürücü hafriyat kamyonuyla dehşet saçtı! 2 polis ağır yaralı | Video 20.10.2023 | 08:53
Erzincan’ın yüksek kesimleri karla kaplandı | Video 01:01
Erzincan’ın yüksek kesimleri karla kaplandı | Video 20.10.2023 | 08:53
Malatya’da minibüsle çarpışan öğrenci servisi devrildi | Video 01:55
Malatya'da minibüsle çarpışan öğrenci servisi devrildi | Video 20.10.2023 | 09:11
Denizde boğulmak üzere olan ayıyı balıkçılar kurtardı | Video 03:02
Denizde boğulmak üzere olan ayıyı balıkçılar kurtardı | Video 20.10.2023 | 09:02
14 aracı ezen kamyon sürücüsü böyle yakalandı | Video 00:42
14 aracı ezen kamyon sürücüsü böyle yakalandı | Video 20.10.2023 | 08:50
Bizans dönemine ait haç ve 2410 sikke ele geçirildi | Video 01:05
Bizans dönemine ait haç ve 2410 sikke ele geçirildi | Video 20.10.2023 | 08:49
Telefonla konuştu, sinir krizi geçirip kendini vurdu | Video 00:58
Telefonla konuştu, sinir krizi geçirip kendini vurdu | Video 20.10.2023 | 08:49
Tatbikatta kendini role kaptırdı, güvenlik görevlisini araçla böyle sürükledi 02:54
Tatbikatta kendini role kaptırdı, güvenlik görevlisini araçla böyle sürükledi 19.10.2023 | 23:57
Japon deprem uzmanı Moriwaki’den Marmara depremi açıklaması 03:44
Japon deprem uzmanı Moriwaki’den Marmara depremi açıklaması 19.10.2023 | 21:20
Taciz iftirası iddiasıyla eski kiracısını öldürmüştü, 25 yıl ceza aldı 02:06
Taciz iftirası iddiasıyla eski kiracısını öldürmüştü, 25 yıl ceza aldı 19.10.2023 | 18:28

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA