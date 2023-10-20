Ataşehir’de dehşet saçan magandanın sosyal medya görüntüleri ortaya çıktı | Video
Uyuşturucu madde etkisinde olan genç, anne ve babasıyla tartıştıktan sonra kendilerine ait hafriyat kamyonuna binerek ailesinin de içinde bulunduğu araca çarpıp kaçtı. Polis ekiplerinin takibi sırasında hafriyat kamyonuyla kaçan sürücü, 3 polis memuru, 1 bekçi ve birçok vatandaşı yaraladı. 3 polis memuru ve bekçinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Şüpheli şahsın, kaçırdığı araçla sosyal medyada paylaştığı görüntüler ortaya çıktı.
ATAŞEHİR'DE YAKAYI ELE VERDİ
Polis ekipleri, dur ihtarına uymayan Sezgin Açık kontrolündeki hafriyat kamyonunun lastiklerine ateş açtı. Sürücü patlayan lastiklerle kaçmaya devam etti. Ataşehir İnönü Mahallesi'nde bir ara sokakta bulunan park halindeki araçlara çarparak sıkışan hafriyat kamyonu sürücüsü Açık, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan şahsın, kaçırdığı araçla sosyal medyada paylaştığı görüntüler ortaya çıktı.
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