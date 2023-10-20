Ataşehir’de dehşet saçan magandanın sosyal medya görüntüleri ortaya çıktı | Video 20.10.2023 | 10:21 Uyuşturucu madde etkisinde olan genç, anne ve babasıyla tartıştıktan sonra kendilerine ait hafriyat kamyonuna binerek ailesinin de içinde bulunduğu araca çarpıp kaçtı. Polis ekiplerinin takibi sırasında hafriyat kamyonuyla kaçan sürücü, 3 polis memuru, 1 bekçi ve birçok vatandaşı yaraladı. 3 polis memuru ve bekçinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Şüpheli şahsın, kaçırdığı araçla sosyal medyada paylaştığı görüntüler ortaya çıktı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, saat 02.00 sıralarında Sancaktepe'de başladı. İddiaya göre, uyuşturucu madde etkisinde olan Sezgin Açık, Sancaktepe'de bulunan TIR garajında anne ve babasıyla tartıştıktan sonra kendilerine ait hafriyat kamyonuna binerek anne ve babasının içinde bulunduğu araca çarptıktan sonra kaçmaya başladı. Hafriyat kamyonu ile kaçmaya başlayan sürücü Sezgin Açık, birçok araca çarparak ilerledi. Hafriyat kamyonuyla yaklaşık 30 kilometre kaçan Sezgin Açık, birçok polis denetim noktasında bulunan sivil ve polis araçlarına çarparak, Ataşehir istikametine devam etti. Yaşanan kazalarda 3 polis memuru, 1 gece bekçisi ve birçok sivil vatandaş yaralandı. Hasteneye kaldırılan 2 polis memuru ve 1 bekçinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.Polis ekipleri, dur ihtarına uymayan Sezgin Açık kontrolündeki hafriyat kamyonunun lastiklerine ateş açtı. Sürücü patlayan lastiklerle kaçmaya devam etti. Ataşehir İnönü Mahallesi'nde bir ara sokakta bulunan park halindeki araçlara çarparak sıkışan hafriyat kamyonu sürücüsü Açık, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan şahsın, kaçırdığı araçla sosyal medyada paylaştığı görüntüler ortaya çıktı.