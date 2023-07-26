Ataşehir’de direğe çarpan otomobil hurdaya döndü: 1 yaralı | Video
Ataşehir TEM Otoyolu üzerinde bulunan dinlenme tesislerinde hız yaptığı belirtilen otomobil direğe çarptı. Kazada araç hurdaya dönerken sürücü yaralandı. Otomobil içerisinde alkol şişeleri olduğu görüldü.
OTOMOBİLDE ALKOL ŞİŞELERİ GÖRÜLDÜ
Dinlenme tesisinin çıkışında direğe çarparak hurdaya dönen ve sürücüsünün yaralandığı kazada araç içerisinde alkol şişeleri olduğu görüldü.
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