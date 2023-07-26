Video Yaşam Ataşehir’de direğe çarpan otomobil hurdaya döndü: 1 yaralı | Video
Ataşehir’de direğe çarpan otomobil hurdaya döndü: 1 yaralı | Video

Ataşehir’de direğe çarpan otomobil hurdaya döndü: 1 yaralı | Video

26.07.2023 | 09:09

Ataşehir TEM Otoyolu üzerinde bulunan dinlenme tesislerinde hız yaptığı belirtilen otomobil direğe çarptı. Kazada araç hurdaya dönerken sürücü yaralandı. Otomobil içerisinde alkol şişeleri olduğu görüldü.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kaza, Ataşehir TEM Otoyolu Mirkelam Tesislerinde sabah 07.20 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Mirkelam Tesislerinden otoyol çıkışına süratli şekilde ilerleyen Taner B. Kontrolündeki otomobil tesis çıkışında otluk alanda bulunan direğe çarptı. Kazanın şiddetliyle otomobil hurdaya döndü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yol üzerinde trafik akışına önlem alırken, sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü araçtan çıkararak ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk etti. Sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi. Hurdaya dönen otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

OTOMOBİLDE ALKOL ŞİŞELERİ GÖRÜLDÜ
Dinlenme tesisinin çıkışında direğe çarparak hurdaya dönen ve sürücüsünün yaralandığı kazada araç içerisinde alkol şişeleri olduğu görüldü.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Ataşehir’de direğe çarpan otomobil hurdaya döndü: 1 yaralı | Video 02:06
Ataşehir’de direğe çarpan otomobil hurdaya döndü: 1 yaralı | Video 26.07.2023 | 09:09
Mersin Limanı’nda 11 kilogram kokain ele geçirildi | Video 00:55
Mersin Limanı'nda 11 kilogram kokain ele geçirildi | Video 26.07.2023 | 08:29
Mersin’de tefecilere operasyon: 4 gözaltı | Video 00:38
Mersin'de "tefecilere" operasyon: 4 gözaltı | Video 26.07.2023 | 08:29
Kemer’de orman yangını 35’inci saatinde devam ediyor | Video 02:56
Kemer’de orman yangını 35’inci saatinde devam ediyor | Video 26.07.2023 | 08:29
Husumetlisini tabanca ile vurdu, o anlar kameraya yansıdı | Video 00:21
Husumetlisini tabanca ile vurdu, o anlar kameraya yansıdı | Video 26.07.2023 | 00:52
Meksika’da alkol kontrolü yapan polis alkollü çıktı | Video 00:42
Meksika’da alkol kontrolü yapan polis alkollü çıktı | Video 26.07.2023 | 00:22
Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacı milyonluk soruyu açtırmasına ramak kalmışken... | Video 03:43
Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacı milyonluk soruyu açtırmasına ramak kalmışken... | Video 25.07.2023 | 23:02
Kim Milyoner Olmak İster’de geceye damga vurdu! | Video 02:12
Kim Milyoner Olmak İster’de geceye damga vurdu! | Video 25.07.2023 | 23:02
Deprem olduğuna inanmadı: Emin misiniz, suyum bile oynamıyor | Video 01:43
Deprem olduğuna inanmadı: "Emin misiniz, suyum bile oynamıyor" | Video 25.07.2023 | 16:42
Otomobil karşıya geçmeye çalışan yayanın üzerinden geçti! O anlar kamerada | Video 00:20
Otomobil karşıya geçmeye çalışan yayanın üzerinden geçti! O anlar kamerada | Video 25.07.2023 | 16:20
Hafriyat kamyonu ile tur midibüsü çarpıştı: 7 yabancı uyruklu turist yaralandı | Video 00:57
Hafriyat kamyonu ile tur midibüsü çarpıştı: 7 yabancı uyruklu turist yaralandı | Video 25.07.2023 | 16:20
Samsun’da 1 kişinin öldüğü 2 kişinin yaralandığı silahlı kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 00:15
Samsun'da 1 kişinin öldüğü 2 kişinin yaralandığı silahlı kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 25.07.2023 | 16:21
Eyüpsultan’da hafriyat kamyonu otomobile çarptı: 86 yaşındaki kadın araçta sıkıştı | Video 02:01
Eyüpsultan’da hafriyat kamyonu otomobile çarptı: 86 yaşındaki kadın araçta sıkıştı | Video 25.07.2023 | 15:39
Kazada ölen Nuh’un ’Hayalim’ dediği motosikletini 4 gün önce aldığı ortaya çıktı | Video 00:40
Kazada ölen Nuh'un 'Hayalim' dediği motosikletini 4 gün önce aldığı ortaya çıktı | Video 25.07.2023 | 14:50
Samsun’da amcaoğulları arasındaki silahlı çatışmada gözaltı alınan 3 şahıs adliyeye sevk edildi | Video 01:11
Samsun’da amcaoğulları arasındaki silahlı çatışmada gözaltı alınan 3 şahıs adliyeye sevk edildi | Video 25.07.2023 | 14:44
Hatay’da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale başladı | Video 00:27
Hatay’da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale başladı | Video 25.07.2023 | 14:44
Yem çuvallarında uyuşturucu sevkiyatına 2 tutuklama | Video 00:49
Yem çuvallarında uyuşturucu sevkiyatına 2 tutuklama | Video 25.07.2023 | 14:26
Van’da 37 kilo metamfetamin ele geçirildi | Video 01:11
Van’da 37 kilo metamfetamin ele geçirildi | Video 25.07.2023 | 14:26
Doğubayazıt’ta sağanak sonrası sel arazi ve evlere zarar verdi | Video 03:29
Doğubayazıt'ta sağanak sonrası sel arazi ve evlere zarar verdi | Video 25.07.2023 | 13:49
Kayseri’de silahlı saldırı: 1 yaralı | Video 01:24
Kayseri'de silahlı saldırı: 1 yaralı | Video 25.07.2023 | 13:47

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA