Ataşehir'de direksiyon başında kalp krizi geçiren şoför ortalığı birbirine kattı | Video
Ataşehir'de direksiyon başında kalp krizi geçiren tır şoförü bir araca ve dükkanlara çarparak durabildi. Kazada ölen veya yaralanan olmazken, araçlarda ve dükkanlarda maddi hasar meydana geldi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:36
03:56
01:30
06:01
08:15
00:31
Makas atarak trafiği tehlikeye soktu, o anlar kamerada | Video 18.05.2024 | 10:31
03:57
Pendik'te oto galeriye silahlı saldırı anı kamerada | Video 18.05.2024 | 09:52
02:28
00:33
03:05
01:16
Konya’da kuşun iş yerinin camına çarptığı anlar kamerada | Video 18.05.2024 | 09:38
00:51
Mersin'de kara para operasyonu: 8 gözaltı | Video 18.05.2024 | 09:38
01:06:39
00:33
01:30
Sultangazi'de ayakkabı imalathanesinin deposunda yangın | Video 17.05.2024 | 16:16
01:25
Ağrı’da eş zamanlı dev uyuşturucu operasyonu: 14 tutuklama | Video 17.05.2024 | 16:04
00:21
Zeytinburnu'nda pompalı tüfekle dehşet saçtı! O anlar kamerada | Video 17.05.2024 | 15:30
01:39
Uşak’ta tekstil fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı | Video 17.05.2024 | 15:17
01:46
Ünlü sunucu Erkan Yolaç hayatını kaybetti | Video 17.05.2024 | 14:55