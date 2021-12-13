Ataşehir'de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü dehşet saçtı! Feci kaza kamerada | Video

Ataşehir'de direksiyon hakimiyetini kaybeden kadın sürücü kaldırımdaki motosikletli kuryeye çarptıktan sonra park halindeki kamyonete çarparak kaza yaptı. Kazada motosikletli kurye yaralanırken, dehşet dolu kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza Ataşehir'de 10.30 sıralarında Dudullu Caddesin'de meydana geldi.Edinilen bilgiye göre ara sokaktan caddeye dönüş yapan Kezban Boran hakimiyetindeki otomobil, kadının sürücüsünün yağış nedeniyle kaygan zeminde direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki, motosikletli kuryeye çarparak, ardından otomobile çarptıktan sonra, park halinde bulunan kamyonete çarparak durabildi. Kazada motosikletli kurye metrelerce sürüklendi. Kaza anında park halindeki kamyonete malzeme yükleyen vatandaşların kaldırım üzerinde olmaması olası bir faciayı önledi. Korku dolu kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansırken yaralanan motor sürücüsü olay yerine sevk edilen ambulans ekipleri tarafından çevredeki hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası kazaya sebep olan Kezban Boran polis ekipleri tarafından polis merkezine götürüldü.Kaza anında kamyonete malzeme yükleyen Onur Tepeli, "Kamyonete malzeme yüklerken bir anda gümbürtü koptu. Kadın sürücü motora çarptı altında metrelerce sürükledi. Bizde çok korktuk. Motor sürücüsü kanlar içinde yerde kaldı, ambulans geldi müdahale edip götürdüler" diye konuştu.