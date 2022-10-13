Ataşehir'de doktorun hayatını kaybettiği kazaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:54
00:20
Köpeklerden kaçarken araba çarptı: 10 yaşındaki çocuk öldü! | Video 13.10.2022 | 15:05
01:16
01:43
01:36
01:37
Kuruluş Osman dizisi oyuncularından izleyicilerine teşekkür mesajı | Video 13.10.2022 | 14:33
06:41
Sultangazi'de yangında can pazarı: Mahsur kalanlar vinçle kurtarıldı | Video 13.10.2022 | 12:31
01:25
Trabzon’da “Çocuk Trafik Eğitim Parkı” büyük ilgi görüyor | Video 13.10.2022 | 12:30
01:18
Sahte polislerin Ukraynalıyı soyduğu anlar araç kamerasında | Video 13.10.2022 | 12:13
00:29
01:25
Camlarını kırdığı araçları soyan hırsız yakalandı | Video 13.10.2022 | 12:13
00:19
Ambulansa yol vermeyen maganda korsan taksici çıktı | Video 13.10.2022 | 12:13
01:33
Tekirdağ Şarköy'de 1 ton sahte şarap ele geçirildi | Video 13.10.2022 | 11:35
03:41
00:52
00:33
Pendik'te park halindeki hafif ticari araç alev alev böyle yandı | Video 13.10.2022 | 11:22
03:48
04:35
07:20
09:49
Müge Anlı SON BÖLÜM | 13 Ekim 2022 Perşembe Tamamı Kesintisiz izle! | Video 13.10.2022 | 10:26
Ataşehir’de kamyonetin önce taksiye, daha sonrada kaldırımda duran doktora çarptığı ve doktor Buğra Kaan Yücebaş’ın hayatını kaybettiği kazaya ilişkin yeni bilgiler ortaya çıktı. Yücebaş’ın hastalanan annesini hastaneye götürdüğü ve eve dönerken babasını işlettiği restorana almaya gittiğinde kazanın gerçekleştiği öğrenildi. Kaza anı caddede bulunan başka bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Babasının işlettiği restoranın Müdür Yardımcısı İskender Yalçın, " Buğra kardeşimizi pırlanta gibi kalbi, güzel yüzüyle her zaman anacağız. Çok severdim, çevresi tarafından çok sevilen bir kişiliğe sahipti. Yeni ataması yapılmıştı, çiçeği burnunda hayalleri olan bir doktordu. Çok güzel konuşurdu, hiç yüzünü asık görmediğim bir kardeşimdi. Sabah saat 05:00 sularında Nurcan annemizi hastaneye götürüyor, ufak bir rahatsızlığı var. Oradan çıktığında babamı da alalım, dükkanı kapatalım anne o şekilde geçelim eve diye buraya geliyorlar. Burada da trafik terörü bu seferde burada kardeşimiz Buğra'yı buldu. Bizim bildiğimiz 17 yaşında ehliyetsiz bir sürücü. Vurduktan hemen sonra hızlı bir şekilde olay yerinden uzaklaşıyor. Cengiz beyi, babasını buradan almak için geldiklerinde kapıda bekledikleri sırada sadece 'anne kaç' diyebiliyor. Nurcan annemiz geriye dönüp kapıya yaklaştığı sırada olay vuku buluyor" dedi.