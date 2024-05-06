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Video Yaşam Ataşehir’de domates fidesi hırsızlığı kamerada | Video
Ataşehir’de domates fidesi hırsızlığı kamerada | Video

Ataşehir’de domates fidesi hırsızlığı kamerada | Video

06.05.2024 | 15:02

Ataşehir’de esnafın hobi amaçlı dikmiş olduğu domates fidelerini çalan kadın güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, Ataşehir İçerenköy Mahallesi'nde geçtiğimiz gün meydana geldi. İddiaya göre bir kadın, oto elektrik dükkanının önünde bulunan ve esnaf tarafından dikilmiş olan domates fidelerini tek tek sökerek çaldı. Esnaf ise, hobi olarak diktiği fidelerin bir yıldır düzenli olarak çalındığını belirterek duruma tepki gösterdi. Hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

"İSTESELER VERİRİM AMA ÇALMAYI TERCİH EDİYORLAR"
Fideleri çalınan esnaf Kaan Mangaloğlu, "Yaklaşık bir sene içerisinde burada biz hobi bahçesi oluşturduk. Oradan semizotu fidelerinin komple kökünden söküp alınmıştı. Sorsalar aslında verirdim. Geçtiğimiz günlerde yine domates fideleri kökünden söküp alınmış. Bir tane de değil 4-5 tane fide vardı. Sürekli oluyor, fideleri içeri aldım. Benden gelip isteseler veririm ama komple çalmayı tercih ediyorlar. Şikayetçi olmadım ama kendisini bulursam cezasını ben keseceğim" dedi.

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