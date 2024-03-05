Ataşehir'de "dur" ihtarına uymayan sürücü böyle yakalandı | Video
Ataşehir'de polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan sürücü kaçmaya başladı. Polisle sürücü arasındaki kovalamaca, sürücünün ters yöne girip bir araca çarpmasıyla sonuçlandı. Polis ekipleri sürücüyü gözaltına aldı.
Olayla ilgili konuşan Durukan Turan, "100 kilometre hızla marketin oradan geliyordu. Yunus polisleri kovalıyordu. Ters yöne kaçmaya başladı. Polis ekipleri yakaladı. Çok sayıda aracın içinde plaka vardı" dedi.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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