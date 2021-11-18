Video Yaşam Ataşehir’de durağa giren otomobil işe gitmek için bekleyen iki kardeşi ayırdı | Video
Ataşehir’de durağa giren otomobil işe gitmek için bekleyen iki kardeşi ayırdı | Video

Ataşehir’de durağa giren otomobil işe gitmek için bekleyen iki kardeşi ayırdı | Video

18.11.2021 | 08:43

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Ataşehir, D-100 Karayolu yan yol Fatih Sultan Mehmet Hastanesi önünde kontrolden çıkan otomobil durağa daldı. Meydana gelen kazada durakta otobüs bekleyen 2 kardeşten 1’i olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada 2 kişi de yaralandı.

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Olay, 05.40 sıralarında Ataşehir D-100 Karayolu yan yol Fatih Sultan Mehmet Hastanesi önünde meydana geldi. Kadıköy istikametine gitmekte olan Gürkan Kuşak'ın kullandığı otomobil sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucunda işe gitmek için otobüs bekleyen Fikret Ağırman ile kardeşi Mehmet Selim Ağırman'ın olduğu durağa daldı. Korkunç kazada Fikret Ağırman feci şekilde hayatını kaybetti. Kazada sürücü Gürkan Kuşak ile Mehmet Selim Ağırman ise yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Gürkan Kuşak ile Mehmet Selim Ağırman yaralı olarak kurtulurken sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Fikret Ağırman'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaşanan kazadan sonra D-100 Kadıköy istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan aracın çekici ile olay yerinden kaldırılması ile trafik normal seyrine döndü. Olay yeri incelme ekiplerinin çalınması sonucunda Ağırman'ın cansın bedeni morga götürüldü.

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