Video Yaşam Ataşehir’de feci kaza kamerada: Savrulan otomobillerin altında kalmaktan kıl payı kurtuldu | Video
Ataşehir’de feci kaza kamerada: Savrulan otomobillerin altında kalmaktan kıl payı kurtuldu | Video

Ataşehir’de feci kaza kamerada: Savrulan otomobillerin altında kalmaktan kıl payı kurtuldu | Video

01.06.2023 | 13:10

Ataşehir'de sokak kesişiminde çarpışan iki otomobil yol kenarına savruldu. O sırada kaldırımda yürüyen kadın, otomobillerin altında kalmaktan kıl payı kurtuldu. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kaza, Ataşehir'de Kayışdağı Mahallesi'nde 28 Mayıs Pazar günü saat 20.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre kontrolsüz ilerleyen iki otomobil dörtyol kesişiminde çarpıştı. Kazanın şiddetiyle iki otomobil yol kenarına savruldu. Bu sırada kaldırımda yürüyen kadın iki araç arasında kalmaktan kıl payı kurtuldu. Araçlardan birinin tamponunun çıkarak kadına çarpmasıyla kadın hafif şekilde yaralandı. Kazayı görenler kadının yardımına koşarken, polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Hafif yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

Kazaya karışan Nadir Üçtepe, "Biz bu yoldan gidiyorduk. Sokaktan giderken önümüze araç çıkınca vurmamak için bahçenin duvarına çarptı. Yaralı bir kadın gördüm. Sanırım aracın tamponu vurdu. Ambulansla yaralıyı götürdüler. Araçta bulunan akrabamı da hastaneye götürdük. Burası yayaların olduğu bir yer. Çocukların devamlı oynadığı bir yer, set olsa belki kaza olmazdı" şeklinde konuştu.

Kaza yerinde esnaf olan Sadullah Özbek, "Seçim günü okuldan geldim baktım kaza olmuş. Kamera kayıtlarından baktık, bayağı bir hasarlıydı araçlar. Böyle kazalar nadir denk geliyor ama her gün böyle kazalar oluyor. Buraya acilen bir hız kesici talep ediyoruz" dedi.

Kaldırımda yürüyen kadının kıl payı ölümden döndüğü kaza anı kameraya yansıdı. Görüntülerde, yol kesişimde iki otomobilin çarpışması sonucu otomobiller savruluyor. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobilin yerinden çıkan tamponu kaldırımda bulunan kadına çarparak yere düşürüyor.

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