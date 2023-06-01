Ataşehir’de feci kaza kamerada: Savrulan otomobillerin altında kalmaktan kıl payı kurtuldu | Video
Ataşehir'de sokak kesişiminde çarpışan iki otomobil yol kenarına savruldu. O sırada kaldırımda yürüyen kadın, otomobillerin altında kalmaktan kıl payı kurtuldu. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kazaya karışan Nadir Üçtepe, "Biz bu yoldan gidiyorduk. Sokaktan giderken önümüze araç çıkınca vurmamak için bahçenin duvarına çarptı. Yaralı bir kadın gördüm. Sanırım aracın tamponu vurdu. Ambulansla yaralıyı götürdüler. Araçta bulunan akrabamı da hastaneye götürdük. Burası yayaların olduğu bir yer. Çocukların devamlı oynadığı bir yer, set olsa belki kaza olmazdı" şeklinde konuştu.
Kaza yerinde esnaf olan Sadullah Özbek, "Seçim günü okuldan geldim baktım kaza olmuş. Kamera kayıtlarından baktık, bayağı bir hasarlıydı araçlar. Böyle kazalar nadir denk geliyor ama her gün böyle kazalar oluyor. Buraya acilen bir hız kesici talep ediyoruz" dedi.
Kaldırımda yürüyen kadının kıl payı ölümden döndüğü kaza anı kameraya yansıdı. Görüntülerde, yol kesişimde iki otomobilin çarpışması sonucu otomobiller savruluyor. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobilin yerinden çıkan tamponu kaldırımda bulunan kadına çarparak yere düşürüyor.
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