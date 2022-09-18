Video Yaşam Ataşehir’de hareketli gece! Silahla vurulan şahıs ‘imdat’ diyerek yardım istedi | Video
Ataşehir’de hareketli gece! Silahla vurulan şahıs ‘imdat’ diyerek yardım istedi | Video

Ataşehir’de hareketli gece! Silahla vurulan şahıs ‘imdat’ diyerek yardım istedi | Video

18.09.2022 | 12:50

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Ataşehir’de 2 kişi arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Silahla ayağından vurulan şahıs, ‘İmdat’ diyerek yardım istedi. Yaşanan o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Olay, geçtiğimiz gün Ataşehir Yeniçamlıca Mahallesi'nde gece saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, 2 kişi arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada, bir şahıs tartıştığı kişiyi silahla bacağından yaralayıp olay yerinden kaçtı. Kanlar içinde yere yığılan şahıs, 'İmdat' diyerek çevredekilerden yardım istedi. O esnada yoldan geçen bir sürücü ise durumu polis ve ambulans ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralıyı hastaneye kaldırdı. Olay sonrası mahalleli sokağa dökülürken polis ise olayla ilgili çalışma başlattı.

SİLAHLA VURULAN ŞAHSIN 'İMDAT' YARDIM ÇIĞLIĞI KAMERADA
Silahla vurulan şahsın 'İmdat' diyerek yardım istediği anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde bacağından vurulan şahsın yerde yattığı ve 'İmdat, bacağımdan vuruldum' dediği görülüyor.

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