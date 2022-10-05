Ataşehir’de hastanede pes dedirten görüntü! Yaşlı kadını 'böbreğini alacağız' diyerek korkutup, yüzüne doğru para attılar | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:26
Güngören’de zabıtadan seyyar satıcıya ailesinin yanında tokat | Video 05.10.2022 | 17:08
00:50
01:28
00:36
00:46
Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 3 kişi adliyeye sevk edildi | Video 05.10.2022 | 16:37
00:36
01:15
02:48
00:59
08:57
00:58
Alanya'da uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı | Video 05.10.2022 | 14:51
00:50
Kadınları takip eden şüpheli yakalandı | Video 05.10.2022 | 14:51
02:51
AK Parti İzmir’in basın açıklamasında arbede | Video 05.10.2022 | 14:49
00:36
Mağazadaki cüzdan hırsızlığı kamerada | Video 05.10.2022 | 14:46
00:20
Çete üyelerinin darp ve dayak görüntüleri ortaya çıktı | Video 05.10.2022 | 14:01
06:37
00:32
03:29
01:02
Hırsız, motosiklet sahibi tarafından yakalanınca bıçak çekti | Video 05.10.2022 | 13:03
00:32
Şehit polisin katili 12 yıl sonra yakalandı | Video 05.10.2022 | 12:33
Ataşehir’de bulunan özel bir hastanede, yoğun bakımda yatan yaşlı kadını "Böbreğini alacağız" diyerek korkutup yüzüne doğru para atan sağlık personelleri hakkında soruşturma başlatıldı. Başsavcılık, konuya ilişkin yazılı basın açıklaması yaptı.
BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA
Başsavcılık, konuya ilişkin yazılı basın açıklaması yaptı. Açıklamada, "İçerenköy Bayındır Hastanesi'ndeki yoğun bakımda yatan yaşlı bir hastanın yüzüne hastane görevlilerince para konularak korkutulduğunu ve hastaya karşı aşağılayıcı davranışlarda bulunulduğunu gösterir bir videonun sosyal medyada ve bazı haber sitelerinde gündeme geldiği görülmekle, bahse konu eylemlerle ilgili olarak sorumluların süratle tespiti ve haklarında yasal gereğine tevessül edilmesi amacıyla soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.