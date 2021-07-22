Video Yaşam Ataşehir’de hırsızlar lüks aracı soyup soğana çevirdiler | Video

Ataşehir’de hırsızlar lüks aracı soyup soğana çevirdiler | Video

Ataşehir’de hırsızlar lüks aracı soyup soğana çevirdiler | Video
22.07.2021 | 10:36

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Hakkari Yüksekova'da korkutan balık ölümleri | Video 03:26
Hakkari Yüksekova'da korkutan balık ölümleri | Video 22.07.2021 | 11:32
SON DAKİKA: Trabzon açıklarındaki korkutan hortum kamerada 01:48
SON DAKİKA: Trabzon açıklarındaki korkutan hortum kamerada 22.07.2021 | 11:35
Artvin'de sel suları çimento harç kamyonunu böyle sürükledi | Video 00:41
Artvin'de sel suları çimento harç kamyonunu böyle sürükledi | Video 22.07.2021 | 11:32
Yangın çıkan evde kadın ölü, kocası ise bilekleri kesik halde bulundu | Video 01:53
Yangın çıkan evde kadın ölü, kocası ise bilekleri kesik halde bulundu | Video 22.07.2021 | 11:08
Rize'deki selde yaşanan can pazarı kamerada | Video 00:52
Rize'deki selde yaşanan can pazarı kamerada | Video 22.07.2021 | 11:03
Ataşehir’de hırsızlar lüks aracı soyup soğana çevirdiler | Video 01:45
Ataşehir’de hırsızlar lüks aracı soyup soğana çevirdiler | Video 22.07.2021 | 10:36
Saklı Cennet ‘Yedigöller' kısıtlamasız bayramda misafirlerini ağırlıyor | Video 06:15
Saklı Cennet ‘Yedigöller' kısıtlamasız bayramda misafirlerini ağırlıyor | Video 22.07.2021 | 10:18
Artvin'de sel ve heyelan | Video 02:28
Artvin'de sel ve heyelan | Video 22.07.2021 | 10:18
SON DAKİKA: Rize'deki sel felaketinin yeni görüntüleri ortaya çıktı 02:38
SON DAKİKA: Rize'deki sel felaketinin yeni görüntüleri ortaya çıktı 22.07.2021 | 10:22
Edirne'de sahibinin tatile gittiği evde yangın, binadaki 50 kişi tahliye edildi 04:27
Edirne'de sahibinin tatile gittiği evde yangın, binadaki 50 kişi tahliye edildi 22.07.2021 | 09:48
SON DAKİKA: Rize yine sele teslim! Dereler taştı, yolar kapandı: Canlı yayın... 03:12
SON DAKİKA: Rize yine sele teslim! Dereler taştı, yolar kapandı: Canlı yayın... 22.07.2021 | 10:05
Kurbanlık keçi çatıdan böyle düştü | Video 00:19
Kurbanlık keçi çatıdan böyle düştü | Video 22.07.2021 | 10:09
Isparta’da otomobil ile çarpışan minibüs ikiye bölündü! Feci anlar kamerada | Video 01:46
Isparta’da otomobil ile çarpışan minibüs ikiye bölündü! Feci anlar kamerada | Video 22.07.2021 | 10:03
Evlilik teklifi edecekti, tanıdıklarını görünce tüm planları bozuldu! Gülümseten anlar kamerada | Video 00:59
Evlilik teklifi edecekti, tanıdıklarını görünce tüm planları bozuldu! Gülümseten anlar kamerada | Video 22.07.2021 | 10:03
Bolu'da ağaca çarpınca kağıt gibi ikiye katlanan otomobil kamerada! 1 ağır yaralı 03:06
Bolu'da ağaca çarpınca kağıt gibi ikiye katlanan otomobil kamerada! 1 ağır yaralı 22.07.2021 | 09:37
Çocuğun metrelerce savrulduğu feci kaza kamerada | Video 01:16
Çocuğun metrelerce savrulduğu feci kaza kamerada | Video 22.07.2021 | 09:42
SON DAKİKA: Bartın'da korkutan hortum! 00:47
SON DAKİKA: Bartın'da korkutan hortum! 22.07.2021 | 09:35
Bayram yolunda feci kaza kamerada: 9 yaralı | Video 02:38
Bayram yolunda feci kaza kamerada: 9 yaralı | Video 22.07.2021 | 08:46
Annesinin boğazını kesti, Çok iyiyim dedi | Video 01:39
Annesinin boğazını kesti, "Çok iyiyim" dedi | Video 22.07.2021 | 08:46
Zincirleme trafik kazasında aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti | Video 01:35
Zincirleme trafik kazasında aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti | Video 22.07.2021 | 08:46

Ataşehir’de park halinde bulunan lüks aracın tüm elektronik aksamları kimliği belirsiz kişilerce çalındı. Araç sahibinin yaşanan hırsızlığı bildirmesi üzerine polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay geçtiğimiz günlerde, Ataşehir Esatpaşa Mahallesi Ziyapaşa Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre park halindeki lüks aracın camını kıran kimliği belirsiz şahıslar, araç içerisindeki tüm elektronik aksamları çaldılar. Aracını park halinde bırakan araç sahibi, aracının yanına geldiği zaman camının kırılmış ve elektronik parçalarının yerlerinden sökülmüş olduğunu fark etti. Aracını o halde gören araç sahibi, olayı hemen polis ekiplerine bildirdi. Yaşanan hırsızlığın bildirilmesi üzerine polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

"ARACIN HAYALET GÖSTERGESİNİ, KLİMASINI, MULTİMEDYASINI HEPSİNİ SÖKMÜŞLER"
Aracın soyulduğu bölgede esnaf olan Okan Kaçar, "Olay Pazar günü saat 06.30 sıralarında meydana geliyor. Ben de dükkana gelirken olayı gördüm. Aracın camı kırılmıştı. Hayalet göstergesi, kliması, multimedyası hepsini sökmüşler. Polis parmak izi aldı olay yeri inceleme geldi." dedi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA