Ataşehir’de hırsızlar lüks aracı soyup soğana çevirdiler | Video

Ataşehir’de park halinde bulunan lüks aracın tüm elektronik aksamları kimliği belirsiz kişilerce çalındı. Araç sahibinin yaşanan hırsızlığı bildirmesi üzerine polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Olay geçtiğimiz günlerde, Ataşehir Esatpaşa Mahallesi Ziyapaşa Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre park halindeki lüks aracın camını kıran kimliği belirsiz şahıslar, araç içerisindeki tüm elektronik aksamları çaldılar. Aracını park halinde bırakan araç sahibi, aracının yanına geldiği zaman camının kırılmış ve elektronik parçalarının yerlerinden sökülmüş olduğunu fark etti. Aracını o halde gören araç sahibi, olayı hemen polis ekiplerine bildirdi. Yaşanan hırsızlığın bildirilmesi üzerine polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

"ARACIN HAYALET GÖSTERGESİNİ, KLİMASINI, MULTİMEDYASINI HEPSİNİ SÖKMÜŞLER"

Aracın soyulduğu bölgede esnaf olan Okan Kaçar, "Olay Pazar günü saat 06.30 sıralarında meydana geliyor. Ben de dükkana gelirken olayı gördüm. Aracın camı kırılmıştı. Hayalet göstergesi, kliması, multimedyası hepsini sökmüşler. Polis parmak izi aldı olay yeri inceleme geldi." dedi.