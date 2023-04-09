Ataşehir'de İETT otobüsü ile bariyer arasında sıkışan motosikletli yaralandı | Video
ATAŞEHİR, D-100 Karayolu'nda şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü, yan tarafında ilerleyen motosikletliyi bariyerle otobüs arasında sıkıştırdı. Kazada motosikleti ve otobüsteki 1 yolcu yaralandı.
OTOBÜS ŞOFÖRÜ İLE GERGİNLİK
Kazanın ardından yoldan geçen görgü tanıkları ile otobüs şoförü arasında gerginlik yaşandı. Görgü tanıkları motosiklet sürücüsünün bariyerler arasında sıkışmasına tepki göstererek, 'Neden önüne kıran araçlara dokunmadın' diyerek otobüs şoförü ile tartıştı. Tepkiler üzerine otobüs şoförü Kamber Öztürk, "İki araba bir anda önüme kırdı. Çarpmamak için fren yaptıktan sonra mecbur bariyerlere doğru kaçtım. Motosikletli arkadaş da öbür yöne gidiyordu" dedi. Kazada yaralanan yolcu Melis Yavuz, "Ani fren yapınca dengemi kaybettim. Cama çarpacaktım tutunmaya çalıştım. Burnumu direğe çarptım. Ayağımda ve boynumda da ağrılar var" şeklinde konuştu. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.
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