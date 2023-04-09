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Ataşehir'de İETT otobüsü ile bariyer arasında sıkışan motosikletli yaralandı | Video

Ataşehir'de İETT otobüsü ile bariyer arasında sıkışan motosikletli yaralandı | Video

09.04.2023 | 10:32

ATAŞEHİR, D-100 Karayolu'nda şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü, yan tarafında ilerleyen motosikletliyi bariyerle otobüs arasında sıkıştırdı. Kazada motosikleti ve otobüsteki 1 yolcu yaralandı.

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Kaza, dün saat 17.00 sıralarında Ataşehir, D-100 Karayolu Harem istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, Kamber Öztürk yönetimindeki Yedpa- Kadıköy seferini yapan 319 hatlı İETT otobüsü, bir anda önüne çıkan otomobile çarpmamak için frene basan sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bu sırada aynı yönde ilerleyen motosiklet sürücüsü, İETT otobüsü ile demir bariyerler arasında sıkıştı. Otobüsteki yolcular aşağıya inerek motosiklet sürücüsüne yardım etti. Motosiklet sürücü Samet Cengiz, yolcuların yardımı ile ayağını sıkıştığı yerden kurtardı. Ani fren nedeniyle otobüsteki yolculardan Melis Yavuz ise dengesini kaybederek araç içerisinde düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Samet Cengiz ve otobüste bulunan Melis Yavuz ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra ambulansla Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, otobüs şoförü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

OTOBÜS ŞOFÖRÜ İLE GERGİNLİK
Kazanın ardından yoldan geçen görgü tanıkları ile otobüs şoförü arasında gerginlik yaşandı. Görgü tanıkları motosiklet sürücüsünün bariyerler arasında sıkışmasına tepki göstererek, 'Neden önüne kıran araçlara dokunmadın' diyerek otobüs şoförü ile tartıştı. Tepkiler üzerine otobüs şoförü Kamber Öztürk, "İki araba bir anda önüme kırdı. Çarpmamak için fren yaptıktan sonra mecbur bariyerlere doğru kaçtım. Motosikletli arkadaş da öbür yöne gidiyordu" dedi. Kazada yaralanan yolcu Melis Yavuz, "Ani fren yapınca dengemi kaybettim. Cama çarpacaktım tutunmaya çalıştım. Burnumu direğe çarptım. Ayağımda ve boynumda da ağrılar var" şeklinde konuştu. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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