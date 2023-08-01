Video Yaşam Ataşehir’de İETT otobüsünde akbil tartışması kamerada | Video
Ataşehir’de İETT otobüsünde akbil tartışması kamerada | Video

Ataşehir’de İETT otobüsünde akbil tartışması kamerada | Video

01.08.2023 | 12:33

Ataşehir’de yolcu ile şoför arasında akbil tartışması çıktı. Bir yolcunun öğrenci kartı kullanmasına itiraz eden şoför karta el koyarak bildirince ikili arasında tartışma çıktı. Hakaretlerin yaşandığı tartışma kameraya yansıdı.

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Olay geçtiğimiz gün bir İETT otobüsünde yaşandı. İddiaya göre, otobüse yolcu olarak binen bir kadın indirimli kart olan öğrenci kartını akbil olarak kullandı. Şoför ise indirimli kartı bildirince ikili arasında tartışma yaşanmaya başladı. Kart sahibi kadın, öğrenci olduğunu ve kartın yasal olduğunu iddia ederek şoföre çıkıştı. İETT şoförüne hakaretler ederek bağıran kadına bazı yolcular tepki gösterdi. Hakaretlerin yaşandığı kavga vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

"BEN 15 BİN LİRA DOLANDIRILDIM"
Kartının bildirilmesi üzerine şoför ile tartışan ve hakaretler savuran kadına yolculardan birisi müdahale etti. 15 bin lira dolandırıldığını söyleyen yolcu, kadına susmasını söyleyip hakaret etti. Bunun üzerine diğer yolcular kadına hakaret eden vatandaşa müdahale etti.

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