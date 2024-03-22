Ataşehir'de iki şahsın yumruk yumruğa kavgası kamerada | Video
Ataşehir'de aynı yerde çalışan iki şahıs yumruk yumruğa kavga etti. Kavga görüntüleri ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Olayı gören çevredeki vatandaşlardan Kaan Yerli, "Biz sabah buradaydık. Dükkanın açılmasını bekliyorduk. Adam aşağıya indi. Beton aracıyla harç vermek için, burada bir diyalog yaşadılar. Kafa kafaya geldiler ve bir baktım birbirlerine vurmaya başladılar. Ayırmaya çalıştık" dedi.
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