Video Yaşam Ataşehir'de iki şahsın yumruk yumruğa kavgası kamerada | Video
Ataşehir'de iki şahsın yumruk yumruğa kavgası kamerada | Video

Ataşehir'de iki şahsın yumruk yumruğa kavgası kamerada | Video

22.03.2024 | 15:54

Ataşehir'de aynı yerde çalışan iki şahıs yumruk yumruğa kavga etti. Kavga görüntüleri ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, İstanbul Ataşehir İlçesi İçerenköy Mahallesi'nde Kurtuluş Caddesi'nde saat 10.40 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, birbirini tanımayan isimleri henüz öğrenilemeyen iki şahıs sözlü tartışma yaşadı. Tartışma bir anda kavgaya dönüşünce, iki şahıs yumruk yumruğa kavga etti. Yaşanılan olay ise bir işyerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Kavga çevredeki diğer vatandaşların müdahalesiyle sonlandı.

Olayı gören çevredeki vatandaşlardan Kaan Yerli, "Biz sabah buradaydık. Dükkanın açılmasını bekliyorduk. Adam aşağıya indi. Beton aracıyla harç vermek için, burada bir diyalog yaşadılar. Kafa kafaya geldiler ve bir baktım birbirlerine vurmaya başladılar. Ayırmaya çalıştık" dedi.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Ataşehir’de iki şahsın yumruk yumruğa kavgası kamerada | Video 02:51
Ataşehir'de iki şahsın yumruk yumruğa kavgası kamerada | Video 22.03.2024 | 15:54
Yayla’dan Günün Menüsü: Tarhana Çorbası, Mercimekli Pilav, Sebzeli Tavuk Sote, Nohut Pilaki 01:01
Yayla'dan Günün Menüsü: Tarhana Çorbası, Mercimekli Pilav, Sebzeli Tavuk Sote, Nohut Pilaki 22.03.2024 | 15:33
Evden 50 bin liralık altın çalan kadın yakalandı | Video 00:57
Evden 50 bin liralık altın çalan kadın yakalandı | Video 22.03.2024 | 15:10
Mersin’de aranan şahıslara şafak operasyonu: 88 kişi yakalandı | Video 01:19
Mersin'de aranan şahıslara şafak operasyonu: 88 kişi yakalandı | Video 22.03.2024 | 13:37
Tır ile servis minibüsü çarpıştığı kaza kamerada | Video 00:56
Tır ile servis minibüsü çarpıştığı kaza kamerada | Video 22.03.2024 | 11:51
Eylem Tok’un ve oğlunun kazadan önceki görüntüleri ortaya çıktı! Kafede buluşmuşlar... | Video 05:31
Eylem Tok'un ve oğlunun kazadan önceki görüntüleri ortaya çıktı! Kafede buluşmuşlar... | Video 22.03.2024 | 12:58
Erzurumlu dedelerin scooter deneyimi izleyenleri gülümsetti | Video 09:01
Erzurumlu dedelerin scooter deneyimi izleyenleri gülümsetti | Video 22.03.2024 | 12:17
Kreşte dehşet anları kamerada: Eğitmenin savurduğu 2,5 yaşındaki çocuğun kafası yarıldı! | Video 04:55
Kreşte dehşet anları kamerada: Eğitmenin savurduğu 2,5 yaşındaki çocuğun kafası yarıldı! | Video 22.03.2024 | 12:09
Eylem Tok’un kaza haberini aldığı anların görüntüsü ortaya çıktı! | Video 01:08
Eylem Tok'un kaza haberini aldığı anların görüntüsü ortaya çıktı! | Video 22.03.2024 | 11:41
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 22 Mart 2024 Cuma atv izle! | Video 05:03
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 22 Mart 2024 Cuma atv izle! | Video 22.03.2024 | 11:41
Oğuz Murat Aci’nin kuzeni Anil Aci’nin öldüğü kazanın görüntüsü ortaya çıktı! | Video 07:20
Oğuz Murat Aci’nin kuzeni Anil Aci'nin öldüğü kazanın görüntüsü ortaya çıktı! | Video 22.03.2024 | 11:10
Özel Harekat Polislerinden nefes kesen rehine kurtarma tatbikatı | Video 02:27
Özel Harekat Polislerinden nefes kesen rehine kurtarma tatbikatı | Video 22.03.2024 | 10:27
Mersin’de sahte alkol tesisi ortaya çıkarıldı: 20 ton etil alkol ele geçirildi | Video 00:46
Mersin'de sahte alkol tesisi ortaya çıkarıldı: 20 ton etil alkol ele geçirildi | Video 22.03.2024 | 10:27
Şişli’de korna kavgası! Ben emniyettenim zaten diyerek böyle saldırdı | Video 01:02
Şişli’de korna kavgası! "Ben emniyettenim zaten" diyerek böyle saldırdı | Video 22.03.2024 | 10:26
Toplu taşımada genç kızı taciz eden şahıs kamerada | Video 01:06
Toplu taşımada genç kızı taciz eden şahıs kamerada | Video 22.03.2024 | 10:26
Mahzen-14 operasyonunda yakalanan 46 kişi adliyeye sevk edildi | Video 03:05
Mahzen-14 operasyonunda yakalanan 46 kişi adliyeye sevk edildi | Video 22.03.2024 | 09:59
Cizre’de sele kapılan 2 vatandaş son anda böyle kurtuldu! | Video 01:43
Cizre'de sele kapılan 2 vatandaş son anda böyle kurtuldu! | Video 22.03.2024 | 09:44
Eylem Tok ile katil oğlu Timur’un yeni görüntüleri! İşte kaza haberini aldığı o anlar | Video 02:47
Eylem Tok ile katil oğlu Timur’un yeni görüntüleri! İşte kaza haberini aldığı o anlar | Video 22.03.2024 | 09:31
Şişli’de korna çaldın saldırısı kamerada | Video 01:25
Şişli'de korna çaldın saldırısı kamerada | Video 22.03.2024 | 09:28
İzmir’de korkunç olay! Bagajdan kuyumcunun cesedi çıktı | Video 01:11
İzmir'de korkunç olay! Bagajdan kuyumcunun cesedi çıktı | Video 22.03.2024 | 08:32

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA