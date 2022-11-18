Ataşehir’de ilginç kaza: Yolda yürüyen yayayı uyarmak yerine böyle çarptı | Video

Ataşehir’de seyir halinde olan otomobilin sürücüsü, yol ortasında yürüyen 2 kişiyi uyarmak yerine ilginç bir kazaya sebep oldu. Sürücü, korna çalarak yürüyenleri uyarmak yerine panik yapınca yolda yürüyenlerden birine çarptı. Otomobilin çarpmasıyla yere düşen kişi kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. İlginç kaza anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza geçtiğimiz günlerde Ataşehir'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol üzerinde yürüyen 2 kişi arkalarından gelen otomobili fark etmedi. Otomobil sürüsü ise vatandaşları korna çalarak uyarmak yerine panik yapıp gaza basınca, yolda yürüyenlerden birine çarptı. Yere düşen kişi şans eseri aracın altında kalmaktan kurtuldu. Aracın hafif şekilde çarptığı yaya yere düşerek hafif şekilde yaralandı.

Kazayı gören Mustafa Yalçın Kaya, "3 kişilerdi bir kadın, erkek ve çocuk. Otomobil yoldan gelirken, karşıdan da araba gelince panik yaptı, kenara sıkıştı. Adam yolda yürürken hafif şekilde sıkıştırdı. Adamda da çok bir şey yok." dedi. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.