Ataşehir'de iş adamının otomobilini kurşunladılar | Video 19.11.2023 | 12:37 Ataşehir'de iş adamının otomobilini kurşunladıktan sonra kızının otomobilini de takip ettikleri iddia edilen Türkmenistan uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte olayda kullandıkları silahlar ve çelik yelek ele geçirildi. Şüpheliler, kurşunlama emrini Ukrayna'da yaşayan 'Rıfat' adında bir kişiden aldıklarını söyledi. Polis, olayın azmettiricisini yakalamak için operasyonları sürdürüyor. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, 3 Kasım Cuma günü, saat 11.30 sıralarında, Ataşehir'de meydana geldi. İddiaya göre; motosikletli iki kişi, L.A. isimli kişinin otomobiline ateş ederek kaçtı. Otomobiline 4 kurşun isabet ettiğini gören L.A., polise giderek durumu anlattı. 4 Kasım Cumartesi günü ise L.A.'nın kızının kullandığı otomobili motosikletli bir kişinin takip ettiği iddia edildi. Bunun üzerine polis, olayla ilgili çalışma başlattı.

"TANIMADIĞIM KİŞİLER BENİ TEHDİT EDİP PARA İSTEDİLER"

L.A.'nın polise verdiği ifadesinde, "Motosikletli iki kişi otomobilime ateş açtı. Daha sonra hızla kaçtılar. Aracımı durdurup kontrol ettiğimde 4 kurşunun isabet ettiğini gördüm. Bir kişiyle iş yapıyordum. Daha sonra paramı alamadığım için iş yapmayı kestim. Sonra tanımadığım kişiler beni tehdit edip para istediler. Onlar yapmış olabilir. Kızımın otomobilini motosikletli bir kişi takip etmiş. Yeni bir saldırıdan şüpheleniyoruz." dediği öğrenildi.

SALDIRGANLARI GÜVENLİK KAMERALARI GÖRÜNTÜLEDİ

Gasp Büro Amirliği, olayla ilgili başlattığı çalışmada, iş adamı L.A.'nın otomobilini kurşunlayan kişilerin güvenlik kameraları tarafından görüntülendiğini belirledi. Görüntülerde, bir motosiklette bulunan iki kişinin iş adamının lüks otomobilini takip ettiği görüldü. Bu görüntülerin izi sürülerek olayı gerçekleştiren iki şüpheli gözaltına alındı.

SALDIRI EMRİNİ UKRANYA'DAN ALMIŞLAR

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen Türkmenistan uyruklu şüpheliler Sakır E.(29) ve Gafurcan H.(31) ile birlikte olayda kullandıkları tabancalar ile bir adet çelik yelek ele geçirildi. Şüphelilerin poliste verdiği ifadelerinde, saldırı talimatını Ukrayna'da yaşayan "Rıfat" adlı kişiden aldıklarını söyledikleri öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan iki şüpheli adliyeye sevk edildi. İki şüphelii çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Polis, olayın azmettiricisini yakalamak için operasyonları sürdürüyor.