Video Yaşam Ataşehir'de iş yeri yangını! Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi | Video
Ataşehir'de iş yeri yangını! Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi | Video

Ataşehir'de iş yeri yangını! Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi | Video

22.01.2024 | 15:22

Ataşehir'de bir iş yerinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kırklareli’nde aranması olan 25 şüpheli yakalandı | Video 00:04
Kırklareli’nde aranması olan 25 şüpheli yakalandı | Video 22.01.2024 | 16:28
İki grup arasında çivili sopalı, yumruklu kavga kamerada | Video 02:35
İki grup arasında çivili sopalı, yumruklu kavga kamerada | Video 22.01.2024 | 16:12
Esenyurt’ta bıçaklı saldırgan dehşeti! Önüne geleni bıçaklayıp böyle kaçtı | Video 01:35
Esenyurt'ta bıçaklı saldırgan dehşeti! Önüne geleni bıçaklayıp böyle kaçtı | Video 22.01.2024 | 16:09
Ankara’da 7 katlı apartmanın çatısı alevlere teslim oldu | Video 02:12
Ankara’da 7 katlı apartmanın çatısı alevlere teslim oldu | Video 22.01.2024 | 15:58
Şırnak’ta asayiş ve kaçakçılık olaylarında 67 şüpheliye yasal işlem yapıldı | Video 02:43
Şırnak’ta asayiş ve kaçakçılık olaylarında 67 şüpheliye yasal işlem yapıldı | Video 22.01.2024 | 15:52
Ataşehir’de iş yeri yangını! Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi | Video 02:14
Ataşehir'de iş yeri yangını! Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi | Video 22.01.2024 | 15:22
Malatya’da uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklama | Video 00:44
Malatya’da uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklama | Video 22.01.2024 | 15:26
Bitlis’te tır dorsesinde 76 göçmen yakalandı | Video 01:17
Bitlis’te tır dorsesinde 76 göçmen yakalandı | Video 22.01.2024 | 15:12
Ocakta unutulan süt evi kül etti: Yaşlı kadın gözyaşlarıyla evinin yanışını izledi | Video 03:52
Ocakta unutulan süt evi kül etti: Yaşlı kadın gözyaşlarıyla evinin yanışını izledi | Video 22.01.2024 | 14:34
Diyarbakır’da 5 yaşındaki çocuk köpek saldırısında yaralandı | Video 01:51
Diyarbakır'da 5 yaşındaki çocuk köpek saldırısında yaralandı | Video 22.01.2024 | 13:55
Eski sevgilisinin kapısını patlatan kadına 6 yıl hapis cezası | Video 00:32
Eski sevgilisinin kapısını patlatan kadına 6 yıl hapis cezası | Video 22.01.2024 | 14:17
Osmaniye’de 1,5 milyon lira değerinde kaçak elektronik sigara ele geçirildi | Video 00:33
Osmaniye'de 1,5 milyon lira değerinde kaçak elektronik sigara ele geçirildi | Video 22.01.2024 | 14:12
Avrasya Tüneli’nde tehlikeli yolculuk kamerada | Video 00:23
Avrasya Tüneli'nde tehlikeli yolculuk kamerada | Video 22.01.2024 | 14:06
Batman’da akrabalar arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 ağır yaralı | Video 01:15
Batman'da akrabalar arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 ağır yaralı | Video 22.01.2024 | 13:32
Mersin’de gümrük kaçağı telefon satanlara operasyon; 13 gözaltı | Video 01:07
Mersin'de gümrük kaçağı telefon satanlara operasyon; 13 gözaltı | Video 22.01.2024 | 12:03
Sibel Kahraman’a kabusu yaşatmıştı! Vücudunda sigara da söndürmüş... | Video 01:59
Sibel Kahraman'a kabusu yaşatmıştı! Vücudunda sigara da söndürmüş... | Video 22.01.2024 | 11:54
Karla kaplanan Kapadokya’da kartpostallık görüntüler mest ediyor | Video 04:32
Karla kaplanan Kapadokya'da kartpostallık görüntüler mest ediyor | Video 22.01.2024 | 11:50
Maltepe’de yol kenarında bekleyen araca böyle çarptı: 2 ölü | Video 00:30
Maltepe'de yol kenarında bekleyen araca böyle çarptı: 2 ölü | Video 22.01.2024 | 11:38
Sokak ortasında onlarca kez bıçaklanan 36 yaşındaki adam hayatını kaybetti | Video 01:53
Sokak ortasında onlarca kez bıçaklanan 36 yaşındaki adam hayatını kaybetti | Video 22.01.2024 | 11:28
Türkiye onu enkaz altında çektiği video ile tanımıştı: Fatma Kurt o anları anlattı | Video 05:23
Türkiye onu enkaz altında çektiği video ile tanımıştı: Fatma Kurt o anları anlattı | Video 22.01.2024 | 11:20

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA