Ataşehir’de kadın sürücünün aracını tekmeleyip küfürler eden motosikletli kamerada | Video 06.02.2024 | 12:27 Ataşehir’de seyir halindeki motosiklet sürücüsü, yoldaki kadın sürücünün otomobilini tekmeledi, kadına art arda küfürler etti. O anlar saldırıya uğrayan sürücü tarafından cep telefonuyla kaydedildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Ataşehir'de geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, bir motosiklet sürücüsü seyir halindeki kadın sürücünün otomobiline tekme attı, kadına hakaretler ve küfürler etti. Sürücünün kendisini cep telefonuyla kaydettiğini gören motosikletli, otomobilin diğer tarafına geçerek hakaretlerine devam etti. Hem kendi canını hem de trafik güvenliğini hiçe sayan motosikletli şahıs, seyir halindeyken otomobili tekmeledi. O anlar kadın sürücü tarafında cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.