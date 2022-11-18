Ataşehir’de kamyonun altında kalan vatandaş metrelerce sürüklendi! O anlar kamerada | Video
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Ataşehir’de bir vatandaş, yolun karşısına geçmeye çalıştığı esnada yeşil ışığın yanmasıyla birlikte hareket eden kamyonun altında kaldı. Kamyon, yaşlı vatandaşı yerde metrelerce sürükledi. Kazada ağır yaralanan vatandaş hastaneye kaldırıldı. Yaşanan feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı.
Yaşanan kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yolda ilerleyen kamyon yolun karşısına geçmekte olan vatandaşı altına alarak metrelerce sürüklüyor.