Ataşehir'de kendi kendine ilerleyen çöp konteyneri park halindeki otomobile çarptı | Video
Ataşehir'de kendi kendine hareket ederek caddede ilerleyen çöp konteyneri, park halindeki otomobile çarparak durdu. O ilginç kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Yaşanan ilginç olay güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde yol kenarında bulunan çöp konteyneri kendi kendine hareket ederek caddede ilerliyor. Hareket halindeki konteyner park halindeki otomobile çarparak duruyor.
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