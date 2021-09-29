Video Yaşam Ataşehir’de komşuların "şalter kapatma" tartışması tornavidalı kavgaya döndü | Video

Ataşehir’de komşuların "şalter kapatma" tartışması tornavidalı kavgaya döndü | Video

Ataşehir’de komşuların
29.09.2021 | 10:40

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Ataşehir’de, çamaşır makinesinin ses çıkardığı gerekçesiyle üst komşusunun elektrik şalterini indiren vatandaş ile, komşusunun tüm uyarılarına rağmen şalteri kapatmaktan vazgeçmeyen kişi arasında tartışma yaşandı. Sözlü başlayan tartışma tornavidalı yaralama olayına dönüştü. Yaşanan kavga anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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Ataşehir'de aynı binada yaşayan iki komşu arasında şalter kapatma kavgası yaşandı. İddiaya göre, üst komşusunun evinde bulunan çamaşır makinasının çalıştığı esnada çıkan sesten rahatsız olan Ümit G., farklı günlerde defalarca üst komşusu Temel Ozan'a ait elektrik şalterini kapatmaya başladı. Temel Ozan'ın tüm uyarılarına rağmen yaklaşık 1 yıl boyunca şalter kapatmaktan vazgeçmeyen Ümit G. durumu bir adım ileriye taşıyarak hakaretler de savurmaya başladı. Son olarak ise Temel Ozan, şalter kapatma olayları sonrası evde hasar gören elektronik eşyaları tamir ettiği esnada alt komşusunun şalterleri yeniden kapatacağını duyması sonrası ikili arasından sözlü tartışma başladı. Kısa sürede büyüyen kavgada yaşanan arbede sırasında, Temel Ozan elindeki tornavidayla alt komşusu Ümit G.'yi yaraladı. Yaşanan kavga anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

"SÜREKLİ OLARAK ŞALTERLERİ KAPATIYORDU"
Olaya ilişkin konuşan Temel Ozan'ın kardeşi Tuncay Ozan, "Alt komşumuz evde her makine çalıştığında ses olduğu gerekçesiyle problem çıkarıyordu. Makinanın yanı sıra evde yürürken parkeden çıkan seslerden bile rahatsız olarak 'ses yapmayacaksınız' diyordu. Bu olaylarla birlikte evimize ait elektrik şalterini kapatmaya başladı. Abimin bu konuda kendisini defalarca uyarmasına rağmen şalterleri sürekli olarak kapatmaya devam etti. Abim şehir dışından evine geldiğinde sürekli olarak şalterin açılıp kapatılması sonrası bozulan elektronik eşyaları tamir ettiği sırada alt komşumuzun şalterleri yeniden kapatacağını duyunca aralarında sözlü tartışma başlıyor. Kavga büyüyünce de yaralama olayı meydana geliyor. Ayrıca alt komşumuzun abimin eşine yönelik uygunsuz ifadeleri de mevcut. Olay sonrasında ise karşı tarafın yakınlarından çok sayıda kişi binanın önünde beklemeye başlıyor." diye konuştu.

"HAKSIZ BİR TAHRİK DURUMU VAR"
Yaşanan olayda tahrik olduğunu belirten Avukat Nur Nihal Tavlan, "1 yılı aşkın sürece şalter kapatma olayı yaşanıyor. Hatta bu nedenle müvekkilime ait birçok beyaz eşya bozulmuş durumda. Müvekkilim karşı tarafı arayarak bunu yapmaması yönünde uyarılarda bulunmasına rağmen karşı taraf ise şalteri kapatmaya devam edeceğini söylüyor. Olay akşamında ise müvekkilim evde bozulan elektronik eşyalarını tamir ettiği esnada alt komşusunun 'şalteri yine kapatacağım' sözlerini duyması üzerine başlayan sözlü tartışmayla birlikte yaralama gerçekleşiyor. Burada haksız bir tahrik durumu var aslında çünkü yaklaşık 1.5 yıldır sürekli olarak şalterin kapatılması ve sonuç olarak verilen huzursuzluk ile birlikte müvekkilimin iş hayatına olumsuz bir yansıma durumu mevcut. Ayrıca müvekkilimin eşi hakkında da uygunsuz yakıştırmalar yapılıyor. Yaşanan yaralama olayı sonrası alt komşu müvekkilimin elektrik şalterini bir kez daha kapatıyor. Türk Ceza Kanunu kapsamında bir kişinin sürekli olarak elektrik şalterinin kapatılması 'Kişinin huzur ve sükununu bozma' suçunu teşkil ediyor. Biz sürecin takipçisi olmaya devam edeceğiz" dedi.

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