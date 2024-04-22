Ataşehir’de kontrolden çıkan tır park halindeki 2 tıra çarptı: 1 yaralı | Video
Ataşehir'de seyir halindeki tır, sürücüsünün alkollü olması nedeniyle kontrolden çıkarak park halindeki 2 tıra çarptı. 3 tırın da hasar aldığı zincirleme kaza neticesinde tır sürücüsü yaralandı.
Olayı gören görgü tanığı Serkan Zor, "Siyah tır virajı alamayınca 33 CNN 51 plakalı tıra vurdu, bu tırdan sonra 76 DK 428 plakalı tıra vurdu, zincirleme kaza oldu. 33 AHA 008 plakalı tırın şoförünü indirdik alkollüydü, kafası iyi değildi. Ondan sonra polis arkadaşlar gelince şoförü indirdik" ifadelerini kullandı.
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