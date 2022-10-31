Ataşehir'de lüks araçların aynalarını çalan 2 hırsız yakalandı | Video

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ATAŞEHİR'de 7 lüks aracın dikiz aynalarının çalınmasıyla ilgili çalışma yapan polis, şüphelilerin saklandığı adrese operasyon yaptı. Gözaltına alınan V.B ve M.Ö isimli şüpheliler, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Hırsızlıktan kaydı bulunan şüphelilerin, çaldıkları dikiz aynalarının fotoğraflarını bir başka kişiye göndererek sattığı tespit edildi.
Şüphelilerin hırsızlık ve farklı suçlardan çok sayıda suç kayıtları olduğu belirlendi.
Şüpheliler hakkında 'Açıktan hırsızlık' ve 'Kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak' suçlarından işlem yapıldı. Şüphelilerden K.Y, R.A, ve F.A serbest bırakılırken, E.A isimli şüpheli hakkında adli kontrol uygulandı. Şüpheliler V.B ve M.Ö sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı.