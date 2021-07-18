Video Yaşam Ataşehir'de mahalle ortasında "korku alanı" | Video

Ataşehir'de mahalle ortasında "korku alanı" | Video

Ataşehir'de mahalle ortasında
18.07.2021 | 13:35

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Ataşehir'de mahalle ortasında korku alanı | Video 06:40
Ataşehir'de mahalle ortasında "korku alanı" | Video 18.07.2021 | 13:35
Alkollü kadın sürücü terör estirdi | Video 04:54
Alkollü kadın sürücü terör estirdi | Video 18.07.2021 | 13:20
Fatih'te dehşete düşüren gasp girişimlerinin şüphelileri yakalandı  | Video 07:50
Fatih'te dehşete düşüren gasp girişimlerinin şüphelileri yakalandı  | Video 18.07.2021 | 13:16
Kurban keseceklere 'rueff' tekniği tavsiyesi | Video 04:52
Kurban keseceklere 'rueff' tekniği tavsiyesi | Video 18.07.2021 | 13:15
Avukat ile kardeşinin öldürülme anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 03:30
Avukat ile kardeşinin öldürülme anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 18.07.2021 | 13:19
Silahlı kavganın taraflarından gazetecilere saldırı kamerada | Video 00:29
Silahlı kavganın taraflarından gazetecilere saldırı kamerada | Video 18.07.2021 | 13:19
Madde bağımlısından pes dedirten hırsızlık kamerada | Video 00:58
Madde bağımlısından pes dedirten hırsızlık kamerada | Video 18.07.2021 | 13:19
Ahu Tuğba, kızı Anjelik'in otomobilini çöpe attı | Video 00:19
Ahu Tuğba, kızı Anjelik'in otomobilini çöpe attı | Video 18.07.2021 | 12:04
Gülizar Nine'nin hac için biriktirdiği parayı sel suları götürdü | Video 04:36
Gülizar Nine'nin hac için biriktirdiği parayı sel suları götürdü | Video 18.07.2021 | 11:28
Dikkatsiz sürücüsü ana yolda 'U' dönüşü yaparken otomobile böyle çarptı | Video 00:33
Dikkatsiz sürücüsü ana yolda 'U' dönüşü yaparken otomobile böyle çarptı | Video 18.07.2021 | 11:28
Murat Övüç'ün oğlu Burakcan Övüç'ten bir skandal daha | Video 00:12
Murat Övüç'ün oğlu Burakcan Övüç'ten bir skandal daha | Video 18.07.2021 | 11:20
Müşteriler kaçacak yer aradı! Restoran işletmecisine silahlı saldırı kamerada | Video 02:16
Müşteriler kaçacak yer aradı! Restoran işletmecisine silahlı saldırı kamerada | Video 18.07.2021 | 10:59
Eşini ayaklarından vurdu, aynı silahla intihar etti | Video 02:08
Eşini ayaklarından vurdu, aynı silahla intihar etti | Video 18.07.2021 | 10:52
Hamamda bıçaklı kavga: Hamam sahibi öldü, 10 kişi gözaltına alındı | Video 01:15
Hamamda bıçaklı kavga: Hamam sahibi öldü, 10 kişi gözaltına alındı | Video 18.07.2021 | 10:52
Arnavutköy'de drift yapan maganda kamerada | Video 00:19
Arnavutköy'de drift yapan maganda kamerada | Video 18.07.2021 | 10:52
1 tonluk huysuz boğayı tek başına yatırdı | Video 07:00
1 tonluk huysuz boğayı tek başına yatırdı | Video 18.07.2021 | 10:17
Bin 700 metre yükseklikteki mağara evler ilgi odağı oldu | Video 04:07
Bin 700 metre yükseklikteki mağara evler ilgi odağı oldu | Video 18.07.2021 | 10:21
Kavşakta korkutan kaza! Otomobillerin kafa kafaya çarpıştığı o anlar kamerada | Video 02:48
Kavşakta korkutan kaza! Otomobillerin kafa kafaya çarpıştığı o anlar kamerada | Video 18.07.2021 | 10:17
Şelalede ayağını kırdı, askeri helikopterle kurtarıldı | Video 04:54
Şelalede ayağını kırdı, askeri helikopterle kurtarıldı | Video 18.07.2021 | 09:49
Uludağ’da askeri helikopterli kurtarma operasyonu kamerada | Video 07:31
Uludağ’da askeri helikopterli kurtarma operasyonu kamerada | Video 18.07.2021 | 09:41

Ataşehir Esatpaşa Mahallesi'nde yaklaşık 2 dönümlük arsa önce kaçak hafriyat döküm alanı oldu ardından da alkol ve uçucu madde kullananların mekanı haline geldi. Mahalle sakinleri, kapının önüne ve balkona çıkamaz hale geldiklerini kaydetti.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Esatpaşa Mahallesi'ndeki boş arsa mahallelinin kabusu haline geldi. Yaklaşık 2 dönümlük arsa önce kaçak hafriyat döküm alanı oldu ardından da alkol ve uçucu madde kullananların mekanı haline dönüştü. Mahalle sakinleri, kapının önüne ve balkona çıkamaz hale geldiklerini kaydetti.

"BURASI KİMSESİZLER YURDUNA DÖNDÜ"
Mahalle sakini Turgut Keskin, "Burası yıllardır sorunlu bir yer haline geldi. Kimse bize sahip çıkmıyor. Burada alkol alanlar, kavga edenler, küfür edenler, molozunu dökenler var. Belediyeye şikâyetlerimizi bildirdik. Bir iki bariyer kurup buraya girilmesini engellemediler. Engellemedikleri için burası kimsesizler yurduna döndü. Burada tuvaletini yapan var, kusanı var, esrar içeni var. Bütün atıklar burada. Hiç kimse sahip çıkmıyor buraya. Ne hikmetse kimin malıysa o da belli değil" dedi.

"SAĞLIĞIMIZI TEHDİT EDİYOR"
Birgül Keskin ise, "Buradaki boş arazi, kamuya ait olabilir, herhangi birine ait olabilir çöp yığını haline geldi. Hele ki, bu koronavirüs döneminde bu görüntüyü böyle bir atmosferi yaşamamız çok saçma geliyor. Sağlığımızı tehdit ediyor. Temizlenmeli. Ben bunun için muhtara gittim söyledim. 'Belediyeye haber vereceğim, ilgilenecek' dediler. Ama kimse gelmedi. Belediye mi bakacak, muhtar mı bakacak veya herhangi bir yer mi bakacaksa, bu mahalleye biri bakacak illaki. Burada hemen hemen 100 taneden fazla ev var. Balkonlar hep bu tarafa bakıyor. Bu çöplüğü soluyoruz" diye konuştu. "Buranın güzel bir şekilde yapılmasını istiyoruz" diyen Perihan Dinçkol, "Park olsun, oturma alanı olsun. Camlarda balkonlarda rahat oturulmuyor. Çöp atıyorlar. İnsanlar akşam olduğu zaman kendi kafalarına göre gelip buraya oturuyorlar, rahatsızlık veriyorlar. Burası bir aile sokağı olduğu için çocuklarımızın da oynayacakları bir park olsun, yeşillensin istiyoruz. Küfürlü konuşuluyor, tuvaletler yapılıyor, ateşler yakılıyor" şeklinde konuştu.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA