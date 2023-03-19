Video Yaşam Ataşehir'de motosiklete çarpan otomobil bariyere girdi | Video
Ataşehir'de motosiklete çarpan otomobil bariyere girdi | Video

Ataşehir'de motosiklete çarpan otomobil bariyere girdi | Video

19.03.2023 | 08:51

Ataşehir'de D100 karayolunda trafik kazası meydana geldi. Kazada 1 kişi yaralandı.

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Kaza D100 Karayolu Yenisahra mevki, Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 GAE 873 plakalı lüks otomobil önünde seyreden motosiklete çarptıktan sonra bariyere girdi. Kaza sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı motosiklet sürücüsü olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken kaza nedeniyle D100 Karayolu Edirne istikametinde trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Sürücüsü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Kaza yapan aracın ve motosikletin yoldan kaldırılmasıyla trafik akışı yeniden normale döndü.

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