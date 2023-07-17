Ataşehir’de otelde satırlı tahliye krizi: Camları söktü, duvarları kırdı | Video
Ataşehir’de geçtiğimiz yıl bina sahibinin satırla bastığı otel, tahliye davası sonrası boşaltıldı. Otel işletmecileri, 6 katlı binadaki dairelere hasar vererek ayrıldı. Geriye 2 milyon değerinde maddi hasar kaldı. Bina sahipleri, şahısların 1 yıllık kirayı ödemediklerini ve bu süreçte suyu ve elektriği de kaçak kullandığını iddia etti.
PENCERELERİ SÖKTÜ, DUVARLARA ZARAR VERDİ
Mahkeme kararıyla birlikte işletmeyi boşaltan şahıslar, bina içerisindeki dairelere zarar verdi. Tahliye işlemi sonrası binaya gelen mülk sahipleri kapıların kırıldığını, duvar ve tavanlara zarar verildiğini, camların söküldüğünü gördü. Olay sonrası 2 milyon liralık maddi hasar oluştu. Bina sahibi Suat Çalışır, son 1 yılın kirasını da alamadığını belirterek eski kiracılarının su ve elektriği de kaçak kullandığını iddia etti.
"BURADA AHLAK DIŞI İŞLER YAPILDIĞINI GÖRDÜK"
Yaşanan olay sonrası konuşan bina sahibi Çalışır'ın oğlu Baran Çalışır, "Bu binayı yurt dışından gelen hasta yakınlarının konaklayacağı bir otel olarak kiraladılar, şikayet üzerine buraya geldiğimizde burada ahlak dışı işler yapıldığını gördük. Yasal yollara başvurarak binayı tahliye ettirdik. 1 yıllık kira ödemesini de alamadık. Ayrıca bu süreçte kaçak elektrik ve su kullanmışlar. Parasını biz ödemek zorunda kaldık. Bina içerisindeki odalara kasten zarar verilmiş. Kendilerine ulaşmaya çalışıyoruz. Dönüş alamıyoruz. Yaklaşık 2 milyon lira civarında bir zararımız var" dedi.
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