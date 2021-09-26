Video Yaşam Ataşehir’de oto tamirhanesine silahlı saldırı: Baba ve oğlu yaralandı | Video

Ataşehir’de oto tamirhanesine silahlı saldırı: Baba ve oğlu yaralandı | Video

Ataşehir’de oto tamirhanesine silahlı saldırı: Baba ve oğlu yaralandı | Video
26.09.2021 | 12:45

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Ataşehir’de bir şahıs, alacak verecek meselesi yüzünden kavgalı olduğu oto tamirhanesine giderek silahla kurşun yağdırdı. Silahlı saldırıda baba ve oğlu yaralandı.

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Olay, Ataşehir Yeni Çamlıca Mahallesi Emirler Caddesi üzerinde dün saat 15.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, kimliği henüz tespit edilemeyen şüpheli şahıs, 2 kişiyle birlikte otomobille oto tamirhane dükkanının önüne geldi. Elindeki silahla dükkana ateş etmeye başladı. Bu sırada olay yerinde bulunan ve kurşunların hedefi olan oto tamircisi Hakan Ü. ile oğlu Mert Can Ü. yaralandı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, yaralılar çevredekilerin müdahalesiyle hastaneye kaldırıldı.

Olay anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, çevredeki vatandaşların panik halleri, silahlı saldırıda ağır yaralanan Mert Can Ü. ve ayağından yaralanan babası Hakan Ü.'nün çevredeki vatandaşların yardımıyla hastaneye götürülmesi yer alıyor. Silahlı saldırının nedeninin alacak verecek kavgası olduğu öne sürülürken, polis olayla ilgili çalışma başlattı.

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