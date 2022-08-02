Ataşehir’de otomobil yedek parçalarının olduğu garaj alev alev yandı | Video

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Ataşehir’de bir garajda bulunan otomobilin yedek parçaları elektrik aksamında çıkan yangın sebebiyle tutuştu. Kısa sürede büyüyen yangın garajda bulunan tüm malzemelerin yanmasına sebep oldu. Yangın nedeniyle 160 bin liralık maddi hasar meydana geldiği öne sürüldü.
Yangın çıkan yerde ikamet eden Furkan Uçar isimli bir vatandaş, "Elektrik sisteminden yangın çıkmış, içeride araba parçaları var, onlar yanmış. İtfaiye ekipleri söndürdü. Buranın sahibi 160 bin liralık bir zararının olduğunu söyledi" dedi.