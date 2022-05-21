Ataşehir'de otomobilin metrelerce sürüklendiği kaza kamerada | Video

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ATAŞEHİR'de sürücüsünün hız yaptığı iddia edilen otomobil, ara sokaktan çıkan bir otomobile çarptı. Kazanın etsisiyle yaklaşık 30 metre sürüklenen otomobiller, park halindeki başka bir araca çarparak durabildi. Ölen ya da yaralananın olmadığı kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Görgü tanığı Recep Zor Kötü bir kaza oldu, hepimiz çok korktuk. Üniversitenin oradan araba hızlı geliyordu. Ara sokaktan araca sürttü ve aracı üstüne alıp metrelerce üstünde götürdü. Park halindeki araçlara vurarak durdular. Çok şükür ölen ya da yaralanan olmadı. Yani umarım bir daha böyle bir şey olmaz dedi.
Öte yandan yaşanan kaza bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Kayıtlarda, çarpmanın etkisiyle sürüklenen iki otomobili, çevredekilerin şaşkınlıkla izlediği görülüyor.