Video Yaşam Ataşehir'de park halindeki otomobilin içinde erkek cesedi bulundu | Video
Ataşehir'de park halindeki otomobilin içinde erkek cesedi bulundu | Video

Ataşehir'de park halindeki otomobilin içinde erkek cesedi bulundu | Video

22.12.2023 | 09:54

Ataşehir'de park halindeki bir aracın içinde kalp krizi geçirerek vefat eden bir erkek cesedi bulundu.

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Olay, saat 05.00 sıralarında İstanbul Ataşehir ilçesi, İstanbul Çevre Yolu Kadıköy istikametinde yaşandı. İddiaya göre Z.U.U. hakimiyetindeki şahıs 34 YM 2552 plakalı aracıyla seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle aniden emniyet şeridine aracını park etti. Saatlerce aracıyla yol kenarında duran sürücüyü yoldan geçen vatandaşlar fark edince durumu polis ekiplerine bildirdi. Olayın bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri, polis ekipleri, sağlık ekipleri ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri yaptığı açıklamada aracın içindeki sürücünün kalp krizi geçirerek öldüğünü belirledi. Araç içerisinde ölen Z.U.U. sağlık ekipleri tarafından adli tıp kurumu morguna kaldırılırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
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