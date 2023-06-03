Video Yaşam Ataşehir’de polis ve bekçilere hakaret ve mukavemet eden 2 şahıs gözaltına alındı | Video
Ataşehir’de polis ve bekçilere hakaret ve mukavemet eden 2 şahıs gözaltına alındı | Video

Ataşehir’de polis ve bekçilere hakaret ve mukavemet eden 2 şahıs gözaltına alındı | Video

03.06.2023 | 12:44

Ataşehir’de uygulama esnasında kasksız olarak seyir halinde olduğu ve motor kullandığı halde cep telefonuyla konuştuğu için kendilerini durduran polis memuru ve bekçilere mukavemet eden, hakaret edip tekme ve yumrukla saldıran iki şahıs güç kullanılarak gözaltına alındı. Polis memuru ve bekçiler olayın ardından darp raporu alırken, şahıslardan birinin farklı suçlardan sabıkası olduğu öğrenildi.

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Ataşehir'de İçerenköy Mahallesi Başıbüyükyolu Caddesi üzerinde 2 Haziran cuma günü saat 21.10 sıralarında yapılan Huzur Uygulaması esnasında, iddiaya göre kasksız olarak seyir halinde olan ve motor kullandığı halde cep telefonuyla konuşan Harun K.(28) ve Ömer Faruk K.(22) isimli şahıslar görevli ekiplerce durduruldu. Şahıslar bu sırada görevli polis memurları ile çarşı ve mahalle bekçilerine "Siz kim oluyorsunuz, sizi gördüğüm için telefonu kapatmak zorunda mıyım, göreceksiniz" diyerek hakaret içerikli sözler sarf etti. Şahıslardan biri çarşı ve mahalle bekçisi H. Ü.'nün karnına tekme atıp yumruk savurdu. Görevli ekipler şahısları zapt etmeye çalıştığı esnada şahısların direnmesiyle gerginlik yaşandı. O esnada çarşı ve mahalle bekçisi M.O. koluna darbe aldı. Şahısları orantılı güç uygulayarak gözaltına alan polis ve bekçiler tarafından şahıslar İçerenköy Şehit Halil Çayır Polis Merkezi'ne Amirliğine teslim edildi. Şahısların kendilerine mukavemette bulunduğu polis memuru ile bekçiler darp raporu aldı. Gözaltına alınan ve 2 adet 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' maddesinden, 1 adet de kasten yaralamadan suç kaydı bulunan Harun K. ve Ömer Faruk K. ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Konu ile ilgili tahkikat işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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