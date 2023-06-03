Ataşehir’de polis ve bekçilere hakaret ve mukavemet eden 2 şahıs gözaltına alındı | Video
Ataşehir’de uygulama esnasında kasksız olarak seyir halinde olduğu ve motor kullandığı halde cep telefonuyla konuştuğu için kendilerini durduran polis memuru ve bekçilere mukavemet eden, hakaret edip tekme ve yumrukla saldıran iki şahıs güç kullanılarak gözaltına alındı. Polis memuru ve bekçiler olayın ardından darp raporu alırken, şahıslardan birinin farklı suçlardan sabıkası olduğu öğrenildi.
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