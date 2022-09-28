Video Yaşam Ataşehir'de silah imalathanesine baskın | Video
Ataşehir'de silah imalathanesine baskın | Video

Ataşehir'de silah imalathanesine baskın | Video

28.09.2022 | 11:59

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Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri, yasa dışı silah imalatı ve ticareti yapan bir kişiyi operasyonla suçüstü yakaladı. Çok sayıda silah ve silah parçası ele geçirildi.

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Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Ataşehir İlçesi'ne bağlı Barbaros Mahallesi'nde A.S.M. isimli kişinin, ikametinin bodrum katında kuru sıkı silahların namlu kısımlarını açarak gerçek silah haline dönüştürdüğünü ve yasa dışı silah ticareti yaptığını tespit etti.

Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; söz konusu kişinin hedef şaşırtmak amacıyla bazı günlerde Ataşehir İlçesi Yeni Sahra Mahallesi'nde bulunan bir otelde kaldığını tespit etti. A.S.M. isimli şüpheli, Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından düzenlenen operasyonla suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

CEZAEVİNE YERLEŞTİRİLDİ…

A.S.M.'nin adresinde ve kaldığı otel odasındaki aramalarda; üç adet ruhsatsız tabanca, 14 adet kuru sıkı tabanca, 35 boş şarjör, yedi adet namlu kısmı kesilmiş birleştirmeye hazır kuru sıkı kabzesi, 10 adet yiv ve seti bulunan namlu, yedi adet sürgü, yedi adet kesilmiş kuru sıkı namlusu, 92 adet mermi, iki adet susturucu aparatı, bir havalı tüfek, 16 adet icra mili, 25 adet sabitleyici pim, 69 adet icra yayı, 53 adet şarjör alt kapağı, baskı makinesi, kuru sıkı tabanca yapımında kullanılan tezgah, bir adet parçalanmış telefon, 4,5 gram uyuşturucu madde ve 29 adet av tüfeği kartuşu ele geçirildi. "Yasa Dışı Silah Ticareti Yapmak" suçundan adliyeye sevk edilen A.S.M. tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.

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