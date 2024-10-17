Video Yaşam Ataşehir'de silahlı çatışma! Panik anları kamerada | Video
Ataşehir'de silahlı çatışma! Panik anları kamerada | Video

Ataşehir'de silahlı çatışma! Panik anları kamerada | Video

17.10.2024 | 09:13

Ataşehir'de iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

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Olay, saat 22.00 sularında Aşık Veysel Mahallesi 3042. Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre, iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma silahlı çatışmaya dönüştü. Kavgada 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis sağlık ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Çatışma sırasında çevredeki dükkanlar da zarar gördü. Olay yerine gelen polis ekipleri ve olay yeri inceleme ekipleri tarafından inceleme çalışmaları yapılırken kaçan şahısların yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

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