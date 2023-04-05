Ataşehir'de silahlı kavga: 1 yaralı | Video
ATAŞEHİR'de alacak verecek meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan iki kişi sokakta karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Vatandaşların ayırmaya çalıştığı kavga sırasında Ercan B. silahla ateş ederek Efekan Y.'yi bacağından vurdu. O anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
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