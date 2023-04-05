Ataşehir'de silahlı kavga: 1 yaralı | Video 05.04.2023 | 09:59 ATAŞEHİR'de alacak verecek meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan iki kişi sokakta karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Vatandaşların ayırmaya çalıştığı kavga sırasında Ercan B. silahla ateş ederek Efekan Y.'yi bacağından vurdu. O anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, 11 Mart'ta saat 12.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle husumet bulunan Ercan B. ile Efekan Y. sokakta karşılaştı. İkili arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Vatandaşların ayırmaya çalıştığı kavga sırasında Ercan B. üzerinde bulunan silahla Efekan Y.'ye ateş etti. Bacağından yaralanan Efekan Y. olay yerinden yaya olarak ayrıldi. Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Efekan Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, olayın ardından kaçan Ercan B.'nin yakalanması için çalışma başlattı.