Ataşehir’de skandalın yaşandığı Özel Bayındır Hastanesi faaliyete başladı, personeller iş başı yaptı | Video
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Ataşehir’de bulunan Özel Bayındır Hastanesi'nde görevli sağlık personelinin, yaşlı hasta kadınla alay ettikleri video sosyal medyada gündem olmuş ve oluşan haberler sonrası, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Özel Bayındır Hastanesi'nin faaliyetlerinin durdurulduğunu açıklamıştı. Hastane 27 gün sonra 2 Kasım’da yeniden hasta kabulüne başladı. Sabah saatlerinde hastaneye gelen personeller işlerine döndü.