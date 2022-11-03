Ataşehir’de skandalın yaşandığı Özel Bayındır Hastanesi faaliyete başladı, personeller iş başı yaptı | Video

Ataşehir’de bulunan Özel Bayındır Hastanesi'nde görevli sağlık personelinin, yaşlı hasta kadınla alay ettikleri video sosyal medyada gündem olmuş ve oluşan haberler sonrası, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Özel Bayındır Hastanesi'nin faaliyetlerinin durdurulduğunu açıklamıştı. Hastane 27 gün sonra 2 Kasım’da yeniden hasta kabulüne başladı. Sabah saatlerinde hastaneye gelen personeller işlerine döndü.

Ataşehir'de bulunan Özel Bayındır Hastanesi'nde yatan yaşlı bir vatandaşın, personeller tarafından alay edilerek çekilen görüntüleri 5 Ekim tarihinde ortaya çıkmıştı. Hastane personelinin, bir hastanın yüzüne para atarak ve hakaret etmesi, bir diğer personelin de hastaya küfür ettiği görüntüleri sosyal medyada büyük yankı uyandırıp tepkiye yol açmıştı. Görüntülerin yayılmasından sonra Sağlık Bakanlığı çekilen video ve personel hakkında inceleme başlatmış, başlatılan inceleme sonrası hastanenin faaliyetlerinin durdurulma kararı alınmıştı. Faaliyetleri durdurulan özel hastane 27 gün sonra tekrar hasta kabulüne başladı. Sabah saatlerinde ise servisleri ile hastaneye gelen personeller işlerine tekrar başladı.